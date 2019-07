Horner genoot van zege in Oostenrijk: "Voelt beter dan vorig jaar"

Voor het tweede jaar op rij heeft Red Bull Racing haar thuisrace op de Red Bull Ring gewonnen. Volgens teambaas Christian Horner voelde de zege van zondag veel fijner dan die van twaalf maanden geleden.

Max Verstappen pakte in Spielberg voor het tweede jaar op rij de hoofdprijs, al zag het er zondag aanvankelijk slecht voor hem uit. Een slechte start wierp hem terug naar P7, maar de Nederlander knokte zich op snelheid terug naar de zege. Dat is volgens Horner ook de reden dat deze zege fijner aanvoelt, omdat er vorig jaar vooral geprofiteerd werd van problemen bij de concurrenten.

"In de tweede helft van de race waren we echt op stoom. De auto was ongelooflijk snel, maar de realiteit is dat we waarschijnlijk niet volledig weten waarom. De updates die we de afgelopen races op de auto gezet hebben, beginnen echter samen te komen en goed te werken. Deze race is op de lastige manier gewonnen. We moesten drie van de vier auto's van de directe concurrentie voorbij en dat deed Max. Dit voelt nog beter dan vorig jaar."

Horner twijfelde niet over uitblijven straf Verstappen

Na de race bleef er nog drie uur lang een vraagteken achter de zege van Verstappen staan, vanwege contact met Charles Leclerc toen hij zijn beslissende inhaalpoging deed. Horner vond niet dat daar buitensporige dingen gebeurde en vreesde dan ook niet voor een straf.

"Hij was gewoon zoveel sneller dan Charles aan het einde van de race. Hij passeerde hem al een keer in bocht 3 op de top van de heuvel, maar hij had niet voldoende tractie bij het uitkomen van de bocht, waardoor Charles in de slipstream er voorbij kon. De volgende ronde lukte het wel en het was close racing. Hij won de strijd in de remzone. Er was een aanraking met Charles, maar het was hard en goed racen."

"Hij was als eerste bij de apex van de bocht en toen was het schaakmat. Daarna was het een kwestie van wegrijden. Om hier te winnen met een Red Bull-auto in Oostenrijk en Honda's eerste zege sinds 2006 te pakken op de manier dat hij deed, zorgt ervoor dat het een perfecte dag was."