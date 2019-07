Leclerc: "Pole position bewijs dat verandering aanpak kwalificatie werkt"

Charles Leclerc zal tot het uiterste gaan om zondag voor het eerst in zijn Formule 1-carrière te winnen. Op zaterdag bracht hij zich in de perfecte uitgangspositie door pole position te pakken.

Het was de tweede keer dit jaar dat Leclerc zichzelf naar de snelste tijd in de kwalificatie reed. Op de Oostenrijkse Red Bull Ring was hij Lewis Hamilton te snel af. Zijn eerste pole position pakte de Ferrari-coureur in Bahrein. Destijds lukte het hem niet om de pole om te zetten in een zege. Hij kampte in de slotfase met motorproblemen en werd uiteindelijk derde.

Het doel voor Leclerc is duidelijk: winnen in Oostenrijk. Hij weet echter ook dat het niet zonder slag of stoot zal gaan. "Ik zal alles geven. Hopelijk pak ik morgen mijn eerste zege. Het is erg goed, want we gaan eigenlijk door best een lastige periode, dus het pakken van de pole position is geweldig. Ik heb mijn kwalificatie-aanpak in Paul Ricard veranderd en het heeft zich uitbetaald."

Leclerc verwacht bedreiging van Mercedes

Volgens Leclerc is het belangrijk om bij de start en in de openingsfase de leiding te houden. "Ik was vanaf VT2 tot in de kwalificatie erg blij met de auto. Het ging stap voor stap. Ik kijk uit naar morgen om te zien hoe Mercedes ons gaat uitdagen. Het is hier lastig, want de slipstream is hier een redelijk groot ding. Ik moet iedereen dus tot bocht 4 achter me houden, maar onze racepace is behoorlijk sterk."