Max Verstappen: "Ik ben heel blij met vandaag"

Max Verstappen kwalificeerde zich vanmiddag voor de Grand Prix van Oostenrijk als derde. Dat is slechts de tweede keer dit jaar. Alleen in Monaco lukte het de Limburger om in de top 3 te kwalificeren. Na afloop van de kwalificatie was Verstappen dan ook zichtbaar blij met zijn prestatie.

Meer vermogen van Honda

Tegenover Jack Plooij vertelde Max Verstappen aan Ziggo: "Dit was goed. Ik ben er heel blij mee, want dit had ik zeker niet verwacht op dit circuit. De upgrades die we dit weekend op de auto hebben voelen goed aan, we zijn echt snel door de bochten. Ook Honda heeft dit weekend meer uit de motor kunnen persen dus dat is altijd goed."

Straf Lewis Hamilton

Tijdens de kwalificatie toonde Kimi Raikkonen zijn middelvinger aan Lewis Hamilton. De Brit ging aan de kant maar hinderde de Fin uiteindelijk zo erg dat hij zijn ronde meteen moest afbreken. Lewis Hamilton moet zich hiervoor om 17:00 uur melden bij de stewards.

Het kan hierdoor zijn dat Max vanaf de tweede plek start morgen. Verstappen hierover: "Het is altijd beter natuurlijk, en als ze constant zijn moet hij een straf krijgen. Er zijn die op deze manier gestraft zijn geweest. We gaan het zien."

Verstappen heel blij

Een lach van oor tot oor kon Max Verstappen niet onderdrukken: "Ik ben heel blij met vandaag. Dit is denk ik één van de eerste kwalificaties waar ik ook echt kan lachen. Het is even afwachten of de zachte of medium band de juiste keus is. Ik heb natuurlijk geen lange run gedaan en normaal ga ik toch altijd uit van mijn eigen gevoel. Daardoor is het nu meer gokken. Het is morgen een stuk warmer, dus hopelijk dat het dan weer iets beter voor onze banden is. Het was een betere kwalificatie dan vorig jaar, dus hopen op een goede race morgen."