Foto's: De vrijdag van de Oostenrijkse Grand Prix in beeld

De eerste trainingen voor de Grand Prix van Oostenrijk eisten een aantal toppers als slachtoffer. Sebastian Vettel kwam nog maar net ongeschonden uit de strijd, maar dat gold niet voor Max Verstappen en Valtteri Bottas.

Beide coureurs crashten hard tijdens de tweede vrije training, waardoor hun voorbereiding op de kwalificatie en de race een gevoelige tik opliep. Bij Charles Leclerc ging het allemaal een stuk beter, want de Ferrari-coureur reed in VT2 de snelste tijd, voor Bottas en Pierre Gasly. Lewis Hamilton was de snelste man tijdens de eerste vrije training, maar 's middags moest hij genoegen nemen met een vierde tijd.

Onze fotografen waren ter plaatse om de vrijdag op beeld vast te leggen en de resultaten daarvan zijn terug te vinden in het onderstaande fotoalbum.