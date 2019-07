Bottas: "Ondanks problemen toch duidelijke aanwijzing gevonden voor set-up"

Valtteri Bottas is van mening dat hij een duidelijke aanwijzing gevonden heeft met zijn Mercedes W10 voor de rest van het weekend, ondanks de problemen die hij had op vrijdag.

Voordat de actie op het asfalt 's ochtends begon op de Red Bull Ring ontdekte Mercedes een olielek in de krachtbron van Bottas, die hem dwong terug te wisselen naar de motor van de eerste specificatie. In VT2 crashte Bottas hard, waarna hij vertelde dat de wind een obstakel vormde voor de coureurs. Ook Max Verstappen crashte en achtte de wind de grootste oorzaak daarvan.

"Het was een redelijk grote crash, maar het gaat prima en ik heb geen pijn. De ochtend hadden we een probleem met de motor, dus ik moest voor de training terug wisselen naar de oude. Daar had ik een beetje last van, maar ik vond desondanks een duidelijke aanwijzing in de set-up van de auto. We voerden veel veranderingen door voor VT2, waar het een stuk beter voelde. Over het algemeen heb ik een goed gevoel, maar de overige teams zijn ook snel."

Koelsystemen teams op de proef gesteld door hitte

Net als vorig weekend in Frankrijk liggen de temperaturen in Oostenrijk hoog, zo om en nabij de 30 graden Celsius. Deze hoge temperaturen zorgen er volgens Bottas voor dat de koelontwerpen voor zowel de remmen als de krachtbronnen van de teams getest gaan worden, ook omdat het circuit op zo'n 750 meter hoogte ligt.

"Het gaat enorm warm worden, vooral op zondag", vertelde Bottas. "Dat zorgt ervoor dat de auto's qua koeling voor de remmen en motoren op de limiet zitten. Er waren wat windvlagen deze middag en het lukte mij om er een te vinden. Dat maakte het behoorlijk lastig en deze bochten zijn onvergeeflijk als je een klein foutje maakt."