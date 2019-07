Meningen verdeeld over idee om vaste stewards in Formule 1 te hebben

De afgelopen weken kwamen de besluiten van de stewards regelmatig de aandacht te staan. Een idee om meer oud-coureurs aan het panel met stewards toe te voegen of iedere race dezelfde stewards te hebben, kan onder de coureurs niet op onverdeelde steun rekenen.

Het idee met het benoemen van vaste stewards is om de besluitvorming in de Formule 1 rond de straffen consistenter te maken, maar Max Verstappen ziet een aantal nadelen. De Red Bull Racing-coureur meent dat de stewards vaak niet het probleem zijn, maar dat de reglementen de oorzaak zijn van de problemen. Kevin Magnussen sloot zich daar volledig bij aan.

'Probleem ligt bij reglementen, niet stewards'

"Ik denk dat het niet goed is om steeds dezelfde stewards te hebben", aldus Verstappen. "Dan krijg je hetzelfde als in het voetbal: het is niet leuk om altijd met dezelfde scheidsrechter te spelen als hij jou niet mag. In de Formule 1 geldt hetzelfde: het gaat niet werken als je altijd dezelfde stewards hebt. Het veranderen van de stewards is zo slecht niet."

"Meestal is het probleem het reglement, waardoor je bij de stewards zit en zij een bepaalde mening hebben, maar ze geen andere straf kunnen geven omdat de regels zeggen dat ze een bepaalde straf moeten geven. Ik denk niet dat je het probleem gaat oplossen door voormalig coureurs toe te voegen, want uiteindelijk moeten zij dezelfde straf geven."

Perez ziet vaste groep stewards wel zitten

Sergio Perez kijkt een stuk positiever naar de aanstelling van een vaste groep stewards. De Mexicaan vindt inderdaad dat de consistentie soms ontbreekt in de beslissingen van de stewards en wil dat opvangen met vaste stewards. Volgens Perez is daar in het verleden al regelmatig over gesproken, maar is het er nooit van gekomen.

"Dat zou geweldig zijn. We hebben er al jarenlang over gepraat om dezelfde stewards te hebben, zodat we bij de races consistentie hebben - maar dat is erg lastig gebleken om het te laten gebeuren. Hopelijk is het iets wat in de nabije toekomst onderdeel van de sport is, omdat het de besluiten veel consistenter maakt en je daardoor niet zoveel op het oordeel van de stewards hoeft te vertrouwen."

Charles Leclerc sloot zich daarbij aan, terwijl Alexander Albon vooral lijkt te pleiten voor de inzet van meer ex-coureurs als steward. "Ik denk dat de ervaring van een racecoureur altijd helpt. Zij weten wanneer een coureur iets probeert of niet en of hij iets met opzet doet of niet. Ik denk dat die ervaring zal helpen bij lastige besluiten waarbij een redenatie beide kanten op kan."