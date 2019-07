Hamilton niet bezig met winstrecord dat Mercedes kan evenaren

Mercedes kan komend weekend een mooi record evenaren als het de Grand Prix van Oostenrijk wint. Lewis Hamilton stelt echter dat hij zich daar momenteel niet mee bezig houdt.

Als Mercedes zondag op de Red Bull Ring wint, pakt het haar elfde zege op rij. Daarmee wordt het record van meeste opeenvolgende zeges door één constructeur geëvenaard. Momenteel is McLaren het enige team dat dit voor elkaar kreeg, in 1988. De huidige reeks van Mercedes begon in de Braziliaanse Grand Prix van 2018, want sindsdien eindigde Hamilton of Valtteri Bottas altijd op P1.

Hamilton denkt echter nog niet aan het verbreken van dat record. "Misschien hebben de engineers een lijst met records en is dat iets waar ze trots op zijn. Het is geweldig als je een record kan verbreken, maar het komt niet hoog in mijn lijstje met prioriteiten voor dit weekend voor. Het is bijzonder om te helpen met het verbreken van barrières en records. Daar ben ik erg trots op."

Hamilton blij onderdeel geschiedenis Mercedes te zijn

Hamilton voegde eraan toe dat hij ervan geniet om meer bolides van Mercedes een plekje in hun geschiedenis te geven. "Het aantal auto's dat ik al in Stuttgart in het museum van Mercedes-Benz heb staan, is geweldig. Ik herinner me dat ik er in 1996 of 1997 naartoe ging en Mika Hakkinen en David Coulthard en alle auto's daar zag."

"Ik wilde daar ook een auto hebben staan en nu staan er meerdere. Ik geniet er echt van om door te gaan en meer auto's daar te krijgen."