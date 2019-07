De Formule 1 is de komende dagen te gast op de Red Bull Ring voor de Grand Prix van Oostenrijk. Dat is ook een thuisrace voor Red Bull Racing, het team dat vorig jaar voor het eerst won in eigen land.

Red Bull is als sponsor en geldschieter betrokken bij veel extreme sporten, waaronder de Red Bull Air Race. Voorafgaand aan het Oostenrijkse raceweekend kroop Pierre Gasly in een stuntvliegtuig met piloot Martin Sonka voor een bijzonder rondje over de Red Bull Ring. Dat legde Red Bull Racing natuurlijk vast op de onderstaande beelden.