Alfa Romeo wil voor zomerstop stappen zetten met reeks upgrades

Na drie puntloze races op rij scoorde Alfa Romeo in Frankrijk weer met de zevende plaats voor Kimi Raikkonen. Op die vorm wil het team verder bouwen en daarvoor introduceert het voor de zomerstop nog vier keer upgrades.

Alfa Romeo begon met Raikkonen goed aan het seizoen, want in de eerste vier races werden telkens punten gepakt. Daarna haperde de machine aan Italiaans-Zwitserse kant. De C38 bleek tijdens enkele races niet competitief te zijn, maar op Paul Ricard konden Raikkonen en teamgenoot Antonio Giovinazzi het tempo weer aardig volgen: Giovinazzi bereikte Q3, Raikkonen werd zevende in de race.

Bandenproblemen reden achter verval Alfa

Het team staat hierdoor nu weer zevende in de stand bij de constructeurs met 19 punten, die allen gepakt werden door Raikkonen. Alfa wil echter op een meer consistente basis meedoen om de punten en daarvoor wordt een reeks updates uitgerold. Teambaas Frederic Vasseur kondigde in gesprek met Motorsport-Total.com aan dat het team in de komende vier races telkens een aantal upgrades zal meebrengen voor haar bolide.

"We verwachten een aantal updates in de aankomende races - een kleine in Oostenrijk op Spielberg en een grote upgrade in Silverstone. Daarna volgt weer een kleine update in Duitsland en een grote in Hongarije", verklaart Vasseur. De Fransman stelt dat de upgrades nodig zijn om de problemen met de banden deels te verhelpen. Dat is volgens hem de reden dat Alfa in Spanje, Monaco en Canada niet goed voor de dag kwam.

In Frankrijk ging het dus beter, maar Vasseur wil niet te vroeg juichen. Hij merkt dat de problemen rond de banden nog niet volledig opgelost zijn. "Soms denk je op zondagavond dat je slimmer geworden bent, maar de volgende vrijdag sta je nergens. We moeten kalm blijven en er alles aan blijven doen. Ik weet niet zeker of we al onze vragen over de banden opgelost hebben."