McLaren staat voor enorme uitdaging door update van Renault

McLaren staat voor een groot dilemma. De renstal uit Woking vraagt zich af of met voor de Grand Prix van Oostenrijk voor de verbeterde B-spec van de nieuwe Renault-motor moet kiezen.

Renault, de leverancier van het team, introduceerde tijdens de Franse Grand Prix een krachtigere motor in de auto van Daniel Ricciardo. Het team koos ervoor om deze niet in de auto van Nico Hulkenberg te leggen aangezien de Duitser een straf zou krijgen. McLaren, had de mogelijkheid om de nieuwe specificatie in Frankrijk in te voeren, maar zag hier vanaf omdat Carlos Sainz Jr. al aan het maximum zat. Het team besloot ook om met de andere coureur, Lando Norris, te wachten.

Bij de aankomende Grand Prix in Oostenrijk zijn PK's van belang en McLaren denkt na of men de nieuwe specificatie zal toepassen. Het team wil voorkomen dat men gedurende het seizoen onnodige penalty's moet incasseren. Teambaas Andres Seidl vertelde er het volgende over: "het is nog steeds iets wat we op dit moment aan het uitwerken zijn. We moeten de gegevens van Frankrijk verzamelen en dan moeten we ons plan uitwerken."

"We moeten bekijken waar en welke straffen wij willen nemen tot het einde van het jaar." McLaren's situatie wordt gecompliceerd door het feit dat Sainz al aan zijn maximum aantal componenten zit als gevolg van de MGU-K uitval tijdens de openingsrace in Australië. Dit betekent dat als McLaren ervoor kiest om Sainz met een B-spec te laten rijden, het team een penalty krijgt.

Andreas Seidl verklaarde de situatie: "Zodra Carlos voor de upgrade gaat krijgen we een straf. Het zal zijn vierde component worden. We moeten uitzoeken waar en wanneer we dat doet. Dit maakt helaas deel uit van het spel. Overigens zal dit ook gelden voor alle andere teams. We hebben gezien dat andere teams nu al penalty's nemen dus we moeten onze strategie bepalen. De nieuwe Renault motor is een zeer goede stap, het is bemoedigend om te zien dat Renault continu updates aan haar motor brengt."

Daarna legde Seidl uit dat McLaren ervoor koos op de B-spec niet in Frankrijk in te voeren: "Uiteindelijk, zoals de regels zijn, moet je een plan maken van hoe je je motoren gedurende het hele seizoen gaat gebruiken. Je moet nadenken op het gebied van de modus, kilometerstand en alle andere zaken die er voor kunnen zorgen dat je een sanctie krijgt. We hebben een goede motor van Renault gekregen en ik ben er zeker van dat deze nieuwe specificatie een stap in de juiste richting is", verklaarde de nieuwe McLaren-teambaas.