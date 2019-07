Ferrari met nieuw pakket upgrades richting Spielberg

Ferrari zal meer upgrades meebrengen naar de Grand Prix van Oostenrijk om meer antwoorden te krijgen over de prestaties van zijn Formule 1-auto. Ferrari wil onderzoeken of de nieuwe serie upgrades de auto op een positieve manier kunnen veranderen. Ferrari had tijdens de Grand Prix van Frankrijk een aantal onderdelen meegenomen, maar onder andere de nieuwe vloer werd na de eerste training al weer verwijderd.

Het team introduceerde een nieuwe voor- en achtervleugel en een nieuw remsysteem om het gat met Mercedes te kunnen dichten, maar de Italianen waren niet tevreden en hebben besloten een nieuw 'ontwikkelingsplan' toe te voegen aan hun auto voor de Red Bull Ring.

Teambaas Mattio Binotto gaf na de race op Paul Ricard toe dat: "Ferrari niet alle antwoorden heeft gekregen die met zocht."

"De vloer werkte niet goed en dat is een gebrek aan antwoord. Daar zullen we aan moeten werken. We zullen voor de Grand Prix van Oostenrijk onderdelen meenemen om dat probleem te leren begrijpen. We kunnen de nieuwe vloer pas laten werken als we alle andere onderdelen begrijpen."

De Italianen hebben verschillende onderdelen om te evalueren, hoewel de focus vooral zal liggen op de reden waarom de updates in Frankrijk niet werkte zoals verwacht werd. Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel zei dat Ferrari voor een 'grote uitdaging' staat.

"Wij hebben de ambitie om te blijven verbeteren", vertelde Vettel. "Ik vind de uitdaging nu niet anders dan vorig jaar of het jaar ervoor. Het is duidelijk dat we ons op een betere plaats bevinden dan in 2015 en 2016", sprak Vettel optimistisch.