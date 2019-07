Inskin Media reclamepartner van Formula 1

Formula 1 heeft met Inskin Media een reclamepartner aan haar stal toegevoegd. Inskin Media werd door Formula 1 benoemd tot wereldwijde reclamepartner die er voor moet zorgen dat de web advertenties van Formula1.com niet te opdringerig worden.

De advertenties worden in eerste instantie gelanceerd in het Verenigd Koninkrijk en zullen vervolgens worden uitgebreid naar andere markten. Onder deze markten vallen Australië, Singapore en de Verenigde Staten. Deze nieuwe methode van reclames zullen extra inkomsten voor de organisatie opleveren.

Alex Barstow, hoofd van Inskin Media in het Verenigd Koninkrijk vertelde: "We zijn trots op de samenwerking met 's werelds mooiste organisatie, Formula 1. Het is een enorm opwindende samenwerking die uiteindelijk een krachtig platform zal bieden voor adverteerders om een groot en gepassioneerd publiek te bereiken over de hele wereld."

Franks Arthofer, directeur Digital and licensing bij Formula 1 voegde hier aan toe: "Onze digitale ambitie is om onze fans een krachtige, meeslepende en onvergetelijke ervaring te bieden - en dit strekt zich uit tot hun ervaring met online advertenties. Inskin complimenteert dit precies, een eersteklas netwerk dat creatieve en foutloze levering van advertenties brengt. Daarnaast is het een gloednieuwe bron van inkomsten."

Formula 1 zal Inskin's eigen webtool sjabloon gebruiken om advertenties te maken die geoptimaliseerd zijn voor zowel desktop- als mobiele toepassingen, gebruikmakend van vooraf gemaakte animaties. Hierdoor wil met de aandacht van de lezers trekken. Formula 1 bevindt zich in het midden van een digitale transformatie die heeft geleid tot een nieuw initiatief op het gebied van broadcast entertainment.