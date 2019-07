Michael Masi staat open om sportieve regels te veranderen

Formule 1-Racedirecteur Michael Masi zegt dat hij open staat voor het idee om de sportieve regels voor 2020 aan te passen. Met name coureurs en teams zouden dit een goede zaak vinden om te doen. Sinds de Grand Prix van Canada is er controverse ontstaan over de tijdstraf die Sebastian Vettel kreeg nadat hij op een 'gevaarlijke manier' terugkeerde op het circuit.

Heel veel mensen (waaronder een groot gedeelte van de fans) zijn van mening dat de Formule 1 overgereguleerd is en dat het spektakel 'vermoord' wordt omdat coureurs niet meer 'wheel-to-wheel' kunnen racen omdat een eventueel incident bestraft zal worden. Afgelopen weekend was Daniel Ricciardo de klos toen hij in de laatste ronde tot twee keer toe een tijdstraf kreeg wegens 'gevaarlijke situaties'.

Tijdens de Franse Grand Prix heeft de GPDA een lange vergadering gehouden om de situatie te bespreken. De GPDA heeft een aantal suggesties gedaan hoe de FIA haar International Sporting Code zou kunnen verbeteren.

Masi had een ontmoeting met de coureurs op het circuit van Paul Ricard, maar het was duidelijk dat de coureurs eenstemmig waren over de huidige problemen in het sportieve reglement. Tijdens de persconferentie vroeg men opnieuw naar de situatie van Vettel in Canada, Masi antwoordde daarop: "Wij behandelen iedere 'case' exact hetzelfde."

"Mijn mening is dat we een regelboek hebben voor het gehele seizoen 2019, ik denk niet dat het verstandig zou zijn om dit aan te passen gedurende het lopende seizoen. Maar ik denk dat wij open moeten staan voor het voortdurend evolueren van alle lopende zaken."

Volgens de voorwaarden en de statuten van de FIA moet elke wijziging omtrent de sportieve regels voor 2020 unanieme steun krijgen van alle huidige teams. "Ik denk dat als alle teams het er mee eens zijn, wij iets anders kunnen doen betreffende deze reglementen", verklaarde de Australiër. "Maar er is ook een ISC die bepalingen bevat, deze gebruiken wij voor de gedragscode. Dat het gehele proces niet alleen specifiek voor de Formule 1 is, lijkt mij duidelijk."

"Het is iets waar we gezamenlijk naar moeten en zullen kijken." Masi verklaarde als laatste dat het waarschijnlijk een kwestie van tijd zal zijn dat de werkgroep de veranderingen aan het sportieve reglement kan gaan bespreken.