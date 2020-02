Jack Aitken kondigt vertrek bij Renault en Renault Sport Academy aan

Renault moet voor de start van het nieuwe seizoen nog op zoek naar een nieuwe test- en reservecoureur. Jack Aitken heeft via social media zijn vertrek bij het Franse fabrieksteam aangekondigd.

Afgelopen week was de naam van Aitken al onzichtbaar toen Renault de coureurs van haar opleidingsprogramma onthulde. Nu blijkt dus waarom: de Brit, die Zuid-Koreaanse roots heeft, heeft besloten om de Renault Sport Academy te verlaten en ook zijn taken binnen het Formule 1-team van Renault neer te leggen. De exacte reden van zijn vertrek laat Aitken in het midden bij zijn bekendmaking.

"Vandaag kondig ik mijn vertrek bij Renault F1 aan. Ik kan alleen maar zeggen hoe erg ik iedereen ga missen. De momenten in Enstone blijven voor altijd hoogtepunten in mijn leven. Bedankt voor alles", schrijft Aitken op zijn accounts op de sociale media. Wat hij in 2020 gaat doen, is nog onbekend. Een derde seizoen in de Formule 2 lijkt echter voor de hand liggend.

Aitken voegde zich in 2016 bij het Young Driver Programme van Renault. In datzelfde jaar debuteerde de Brit in de GP3 Series, waar hij vijfde werd in het kampioenschap. Een jaar later volgde een tweede positie in het kampioenschap, achter kampioen George Russell. Vanaf 2018 was Aitken test- en reservecoureur bij Renault, wat hij twee jaar lang combineerde met racen in de Formule 2. In 2019 werd hij vijfde in dat kampioenschap.