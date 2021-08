Jack Aitken verwacht snel terug te zijn in de simulator

Enkelvoudig Formule 1-coureur Jack Aitken hoopt volgende maand weer in de Williams-simulator te kunnen kruipen. De Brit raakte afgelopen maand gewond bij een zware crash tijdens de 24 uur van Spa.

Aitken brak meerdere botten bij een zwaar incident in Eau Rouge/Raidillon maar heeft er nu nog maar weinig last van. In gesprek met motorsport.com laat hij weten dat zijn herstel tot nu toe goed verloopt: "Om eerlijk te zijn gaat het zo goed dat ik soms vergeet dat ik iets heb gebroken als ik te snel opsta."

Aitken mocht tijdens de Sakhir GP vorig jaar George Russell vervangen bij Williams. Ook dit jaar is hij nog verbonden aan de Britse renstal. En ze zijn hem na zijn crash nog niet vergeten: "Williams heeft al gevraagd wanneer ik kan terugkeren in de simulator omdat ik aardig werk verrichtte, wat nu jammer genoeg is onderbroken. Ik heb ze gezegd dat ik verwacht in september terug te zijn."

De kans is aanwezig dat we de Britse coureur met Koreaanse roots dit jaar weer terug gaan zien in een Formule 1-wagen. Hij is immers aan het team verbonden als reservecoureur en zijn herstel schiet al aardig op. "Ik ben nog steeds met ze in gesprek wanneer ik een eerste vrije training kan rijden."

Het is vooralsnog afwachten of Aitken echt in september plaats neemt in de simulator.