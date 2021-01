Jack Aitken wil autosport in Zuid-Korea een boost geven

De Brits-Koreaanse coureur Jack Aitken hoopt de Formule 1 in Zuid-Korea op de kaart te zetten. De coureur was erg populair bij de fans daar toen hij zijn debuut maakte in F1. Aitken debuteerde in de Formule 1 toen hij George Russell verving bij Williams, die Lewis Hamilton verving nadat hij positief testte op het coronavirus.

"Er waren veel reacties, meer dan ik had verwacht. Dat was geweldig, want de Formule 1 is niet zo populair in Korea", zegt Aitken tegen de South China Morning Post. "De interesse in autoracen is hier nog nieuw. We hebben veel Koreaanse fans en veel mensen volgen de races vanwege mijn deelname. Veel mensen vragen hoe ze in de autosport kunnen komen."

"Het is algemeen bekend dat autoracen niet goedkoop is, en je moet 'verkoopbaar' zijn. Als fabrikanten mij kunnen gebruiken om zichzelf beter verkoopbaar te maken, vind ik dat een groot voordeel", zegt Aitken.