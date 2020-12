Lewis Hamilton komt dit weekend gewoon in actie, Russell naar Williams

Mercedes-coureur Lewis Hamilton testte na Bahrein Grand Prix positief op het coronavirus. De Brit miste hierdoor één race, maar zal gewoon op de grid staan van de laatste race van het seizoen.

Hamilton testte namelijk op alle afgenomen testten, negatief. Hij heeft er minstens drie gehad en daar kwam geen positieve uitslag uit. George Russell zat vandaag wel op de plek voor Hamilton in de persconferentie, maar zal naar Williams terugkeren. Jack Aitken, die de vervanger was van Russell, mag terug naar de reservebank.

Lewis Hamilton voelde zich een paar dagen ziek, maar was al snel beter. Officieel zou de Brit morgen nog in quarantaine moeten zitten, hoe de FIA en de Formule 1 dat gaan aanpakken is nog niet duidelijk. Wel is zeker dat Hamilton morgen gewoon in de auto zal gaan stappen. "Het Mercedes-AMG Petronas F1-team is verheugd te kunnen bevestigen dat Lewis Hamilton voor het team zal rijden tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi dit weekend."

"Lewis testte woensdag negatief voor COVID-19, voorafgaand aan de voltooiing van zijn zelfisolatieperiode in Bahrein. Daardoor kon hij donderdagmiddag naar Abu Dhabi afreizen en bij aankomst testte hij negatief. Lewis heeft daarom de door de FIA ​​vereiste protocollen voltooid voor zijn toegang tot de paddock morgen en kan deelnemen aan het raceweekend. George Russell keert terug naar Williams Racing voor het laatste evenement van het seizoen 2020."