Jack Aitken: "Het was een logische keuze om door te gaan met Campos"

Williams-reservecoureur Jack Aitken zal ook dit seizoen te vinden zijn bij Campos Racing in de Formule 2. Aitken, die Renault verliet en zich komend seizoen bij Williams voegt, debuteerde in 2018 in de Formule 2 bij ART Grand Prix waarmee hij elfde werd. Vorig seizoen reed hij ook voor Campos, toen werd hij vijfde.

In 2019 bracht de samenwerking tussen Campos en Aitken de Britse coureur drie overwinningen en vier podia. Aitken zei: "Vorig jaar waren we vijfde in het kampioenschap, maar we hebben het hele seizoen achter de feiten aangelopen. We moeten het seizoen als geheel opbouwen en stap voor stap doorgaan. Vorig jaar hebben we geweldig werk geleverd in de strijd tegen de grote teams, we hebben drie overwinningen behaald."

Kampioenschap als doel samen met voormalig F3-kampioen

De Formule 2-coureur benadrukte dat hij ook dit seizoen voor het kampioenschap wil gaan. "We zullen dit jaar doorgaan met het behalen van nog meer overwinningen en strijden om het kampioenschap."

Aitken's teamgenoot bij Campos wordt voormalig Braziliaans F3-kampioen Guilherme Samaia. Samaia wordt de achtste nieuweling in de Formule 2 voor dit seizoen. Marino Sato, die in de tweede helft van 2019 met Campos concurreerde, zal naar verwachting met Roy Nissany naar Trident verhuizen.

Over de beslissing om door te gaan met het team, zei Aitken: "Het was logisch om nog een seizoen door te gaan na het geweldige werk dat we vorig jaar met Campos hadden. Campos is een team van geweldige mensen en ik kan niet wachten om met mijn race-ingenieur Miguel werken."

Aitken zal dit seizoen naast zijn werk als Formule 2-coureur, ook bij Williams aan de slag gaan. Hij gaat bij het team uit Grove aan de slag als test- en reservecoureur.