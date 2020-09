Schumacher wint hoofdrace en verstevigd leiding kampioenschap

Op het Sochi Autodrom heeft Mick Schumacher goede zaken gedaan voor het kampioenschap. Door de winst in de hoofdrace heeft de Duitser zijn koppositie verstevigd. Met een prachtige inhaalactie op de als eerste gestartte Yuki Tsunoda, stelde de Prema-coureur de overwinning veilig. De Japanner moest genoegen nemen met plaats twee. Callum Ilott heeft op het nippertje de laatste podiumtrede gepakt. Daardoor blijft de Engelsman in het spoor van Schumacher in de strijd om de titel. Robert Shwartzman en Christiaan Lungaard kunnen hun titelaspiraties langzaam uit hun hoofd zetten door een puntloze finish.



De start van de race was een grote chaos. In bocht twee knalde de ene wagen na de andere tegen elkaar. Yuri Vips, Lungaard, Roy Nissany en Jehan Duravalu konden gelijk inpakken. Louis Delétraz en Pedro Piquet hadden schade, maar konden uiteindelijk verder. Deze puinhoop leidde gelijk tot de eerste en enige safety car van de wedstrijd. Schumacher was ondertussen al naar plaats twee geschoven achter leider Tsunoda. Shwartzman had een zeer slechte start en viel vanaf plaats zeven terug naar plaats negen en kon daarna geen vuist meer maken in zijn thuisrace.



Na de chaos was er een tijde weinig te beleven. Pas toen de leiders op hun versleten softs naar binnen gingen, kwam de race meer op gang. Jack Aitken, Guan Yu Zhou en Nikita Mazepin bleven op hun mediums nog buiten en namen tijdelijk de leiding over tot hun pitstops. De drie coureurs zorgden voor het nodige spektakel. In ronde negen probeerde Mazepin een inhaalactie op Aitken en schoot rechtdoor in bocht twee. Zhou zag zijn kans schoon en profiteerde. Aitken moest continu in de spiegels kijken, want dit keer was de Chinees die aanstalte maakte. Zhou had al eerdere pogingen gedaan, maar in ronde vijftien zette de coureur zijn wagen brutaal naast die van de Engelsman voor bocht twee. De actie mislukte, want de Engelsman kon weer terugkruizen.



De mooiste inhaalmanouvre kwam van Schumacher voor de overwinning. In ronde negentien zat de Duitser vlak achter Tsunoda op het rechte stuk. De Prema-coureur werd na de buitenkant geduwd voor bocht twee. De Carlin-coureur mistte de apex en schoot een beetje door. Schumacher profiteerde direct door achterlangs te kruizen. Zijn directe concurrent Ilott volgde snel en pakte ook de plek van Tsunoda af. Nu lagen beide kampioenschapsleiders op de eerste twee plaatsen.

Schumacher trok een gat en gaf de race niet meer uit handen. Ilott daarentegen beleefde een steeds moeilijkere slotfase. Het leek erop dat de Engelsman op versleten mediums rondreed. Tsnunoda kwam weer langszij met een prachtige inhaalactie buitenom in bocht drie. In de laatste ronde rook Luca Ghiotto ook een kans op het podium. Ilott verdedigde twee keer met succes. Op de streep ging het nog bijna mis. Met 0.025 verschil behield de Russian Time-coureur zijn derde plaats . Delétraz pakte de twee punten voor de snelste ronde. Dan Ticktum eindigde als tiende en mag morgen als eerste vertrekken bij de sprintrace.



Stand kampioenschap top vijf:

Mick Schumacer - 186

Callum Ilott - 168

Christian Lungaard - 145

Yuki Tsunoda - 145

Robert Shwartzman - 140

De sprintrace is morgen om 09.50 Nederlandse tijd. Te zien op Ziggo Sport HD of Ziggo Sport Racing.