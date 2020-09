In de Formule 2 is een flinke crash geweest. In de derde bocht op het circuit in Sochi, de lange doordraaier naar links, kwamen Jack Aitken en Luca Ghiotto met elkaar in contact. Het resultaat was dat beide wagens hard in de bandenstapels crashten en de race werd afgevlagd.

Beide coureurs stapten gelukkig ongedeerd uit. Hieronder de beelden, inclusief de crash van Romain Grosjean die een paar jaar geleden in dezelfde bocht hard crashte!