Williams moet Mercedes-motor van George Russell vervangen

Williams-coureur George Russell is na slechts één Grand Prix al toe aan het vervangen van zijn motor. Tijdens de tweede race voor het kampioenschap, die in Oostenrijk onder de naam Grand Prix van Stiermarken, zal hij rijden met zijn tweede Mercedes-motor van dit seizoen.

De hooggewaardeerde Brit had tijdens de eerste Grand Prix in Oostenrijk van afgelopen weekend problemen met de stroomtoevoer. Op het moment van uitvallen reed de Williams-coureur in de top 12 en had een goede kans om punten te scoren.

De motor van zijn auto werd verwijderd en teruggestuurd naar het motorcentrum van Mercedes in Brixworth, waar werd vastgesteld dat er een probleem was met de tandwielaandrijving. Mercedes heeft aangegeven dat het probleem van Russell uniek voor hem was en niet is gerepliceerd met andere door Mercedes aangedreven auto's.

Voorafgaand aan de eerste vrije training van vrijdag, wanneer Williams-reservecoureur Jack Aitken in de cockpit zal zitten, wordt een nieuwe krachtbron in de auto van Russell geïnstalleerd.