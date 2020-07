F1-debuut voor Jack Aitken komende vrijdag bij Williams

Williams F1-reservecoureur Jack Aitken zal zijn Grand Prix-debuut maken tijdens de training op vrijdagochtend tijdens de Grand Prix van Stiermarken, in Oostenrijk. Aitken zal de auto van George Russell besturen tijdens de eerste vrije training op het tweede evenement in Oostenrijk op de Red Bull Ring dit weekend.

Williams maakt van de gelegenheid gebruik om zijn junior wat waardevolle F1-tijd te geven aangezien er dit jaar geen testsessies zijn gedurende het F1-seizoen. De Formule 2-coureur van Campos heeft eerder een aantal testsessies uitgevoerd voor Renault, maar hij heeft nog nooit deelgenomen aan een officiële Grand Prix-sessie.

Afhankelijk van het weer

Dave Robson van Williams geeft aan dat het weer mee moet zitten wil het team uit Grove een andere benadering van het weekend kunnen toepassen: "Als het weer het toelaat, is dit een zeldzame kans om een ​​aantal alternatieve strategieën te kunnen testen op basis van een volledige race-afstand te testen."

"Op vrijdag geven we Jack Aitken ook zijn eerste ervaring met de FW43 terwijl hij in de auto van George rijdt tijdens de eerste vrije training. Jack heeft hard gewerkt met de ingenieurs in Grove en we kijken ernaar uit om met hem samen te werken op het circuit terwijl we doorgaan met ons intensieve testprogramma."

Aitken scoorde één punt in het eerste F2-weekend op de Red Bull Ring. Hij staat als eerste in de rij voor Williams als een van beide reguliere coureurs dit jaar niet kan racen, bijvoorbeeld door corona.

De 24-jarige krijgt vervolgens de kans om zichzelf comfortabel te maken in Williams FW43 voor het geval hij later in het seizoen nodig is. Doordat er twee races achter elkaar in Oostenrijk zijn op de Red Bull Ring zal George Russell niet veel tijd verliezen, aangezien hij al een volledig weekend heeft gereden op de Red Bull Ring.