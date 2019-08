Renault brengt F1-bolide uit 2017 mee voor demonstratie op Gamma Racing Day

Komend weekend staat de Gamma Racing Day op TT Circuit Assen weer op het programma. Renault zal er een demonstratie geven en voor het eerst zal het team dat doen met een Formule 1-auto van de huidige generatie.

Formule 1-teams komen zeer regelmatig naar Nederland voor demonstraties en vaak zijn Circuit Zandvoort en TT Circuit Assen daarbij de plaats van handeling. Op Zandvoort is Red Bull Racing bijna jaarlijks te gast voor de Jumbo Racedagen, terwijl Renault afgelopen jaar al naar Assen kwam voor de vorige editie van de Gamma Racing Day.

Teams mogen bij demonstraties niet hun meest actuele bolide gebruiken in verband met de strikte reglementen rond het testen. De gebruikte auto moet minimaal van twee seizoenen geleden zijn, maar de meeste teams gebruikten in de afgelopen jaren nog auto's uit de laatste jaren van het V8-tijdperk, de jaren 2012 en 2013. Renault gaat daar tijdens de Gamma Racing Day verandering in brengen.

Het Franse team neemt namelijk de hybride R.S.17 met V6-turbomotor mee naar Assen. Het is de bolide die Renault in 2017 gebruikte bij de introductie van de nieuwe technische reglementen, die ervoor zorgden dat de auto fors meer downforce kregen. De verwachting van de organisatie is dan ook dat Jack Aitken, die de demonstratie voor Renault gaat afwerken, het huidige absolute baanrecord gaat verbreken.