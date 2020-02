Jack Aitken was afgelopen editie van de Gamma Racing Days nog in Nederland om met Renault een demo te rijden, maar dit jaar gaat de coureur aan de slag bij Williams. Aitken maakte deze week bekend dat hij van het Franse team naar het Britse team gaat. Williams had nog geen reservecoureur, want de coureurs die het team heeft, hebben nog geen superlicentie en dat heeft de Brits-Koreaanse coureur wel. Sinds 2016 zat hij in het ontwikkelingsprogramma van Renault, maar kiest nu toch voor Williams.