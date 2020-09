F2-crash zorgt voor F1-onderzoek naar ontwerpfout van 18 inch banden

De FIA zal onderzoeken of er een veiligheidsprobleem is met het soort 18-inch wielen dat in 2022 in de Formule 1 wordt geïntroduceerd. Hoewel de coronacrisis de introductie in de F1 tot 2022 heeft uitgesteld, gebruikt het Formule 2-veld dit jaar voor het eerst 18-inch Pirelli-banden.

Op zondag in Sochi dwong een beangstigende en uiteindelijk vurige crash tussen Luca Ghiotto en Jack Aitken tot het staken van de Formule 2-race. Naderhand vroegen sommige waarnemers zich af of de crash een probleem aan het licht bracht met het 18-inch ontwerp dat een plotselinge lekke band veroorzaakt bij zelfs licht contact.

Masi dacht er niet bij na

F1-racedirecteur Michael Masi kreeg de vraag of er een link gelegd kon worden met de 18-inch banden. Hij gaf toe dat hij er niet over nagedacht heeft of het 18-inch ontwerp inherent problematisch is.

Michael Masi: "Om eerlijk te zijn, met betrekking tot dit incident, was ik vooral geïnteresseerd in de toestand van de coureurs en het herstel van de bandenstapels en vangrails. De FIA ​​besteedt altijd aandacht aan deze zaken, dus ik weet zeker dat we het samen met Pirelli na het weekend zullen onderzoeken, net als bij elk ander ernstig incident."