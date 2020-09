Race afgelast na zware crash, Zhou wint race.

De sprintrace is gewonnen door Guanyu Zhou nadat de race is afgelast door een zware crash. In ronde zeven gingen Jack Aitken en Luca Ghiotto hard door de barrières nadat beiden met elkaar in aanraking kwamen in bocht drie. De coureurs konden ongedeerd uitstappen. Doordat de wedstrijd in een vroeg stadium is beëindigd, worden er halve punten uitgedeeld.

De race begon minder chaotisch als gisteren. De als eerste gestarte Zhou kon de leidende positie behouden met vlak in zijn kielzog, thuisheld Nikita Mazepin. De leider in het kampioenschap, Mick Schumacher, had een wereldstart. Vanaf plaats acht stootte de Duitser door naar plaats vier.

Toch waren er bij de start twee uitvallers te betreuren. Guilherme Samaia en Jake Hughes konden al na de eerste ronde de race staken. Vanwege hun geparkeerde bolides was er een Virtual Safety Car periode.

Toen de lichten weer op groen gingen, besloot Schumacher de aanval in te zetten voor de laatste podiumtrede. Aitkens zag de Duitser verschillende pogingen wagen en kon met moeite zijn positie behouden. In de een-na-laatste bocht was de Prema-coureur er voorbij. Zijn directe concurrent voor de titel, Callum Ilott, startte als zesde en maar viel terug naar plek acht.

Mazepin kreeg zijn thuispubliek steeds meer op de banken. De Rus zag Zhou steeds meer in het vizier komen. Op een gegeven moment zat hij binnen twee tienden van zijn voorganger. De overwinning leek voor de 21-jarige voor het grijpen. Totdat in ronde zeven de megacrash plaatsvond en de race werd stopgezet. Hij werd als tweede geklasseerd en moest de overwinning laten aan Zhou. Schumacher pakte opnieuw een podium in Sotsji nadat hij gisteren in de hoofdrace de overwinning boekte.

Door het podium van Schumacher loopt de Duitser meer uit in de stand om het kampioenschap. Zijn directe concurrent, Callum Ilott, kwam niet verder dan plaats zeven in de wedstrijd.

De volgende races staan gepland eind november in Bahrein. Dat is het voorlaatste weekend in het kampioenschap.