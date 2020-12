Jack Aitken: "Niet mijn schuld dat George Russell de race niet won"

Jack Aitken is ontdaan dat zijn fout George Russell's ongelukkige fout heeft veroorzaakt bij de GP van Sakhir, maar voelt zich niet verantwoordelijk. Russell maakte zijn Mercedes-debuut tijdens de Sakhir Grand Prix in de plaats van Lewis Hamilton, die voorafgaand aan het evenement een positieve coronatest had gekregen, en dat opende de deur voor Aitken om Russell's Williams voor het raceweekend over te nemen.

Hoe ironisch was het toen dat de spin van Aitken tijdens de race, die de Safety Car veroorzaakte doordat zijn losgekomen voorvleugel tot stilstand kwam op het circuit, de katalysator was voor het feit dat Russell zijn race in duigen viel. Natuurlijk was de pitstop waarbij Russell met de verkeerde banden werd gemonteerd volledig de schuld van Mercedes, en net toen Russell Sergio Perez weer naderde voor wat de leiding in de race zou zijn geweest, moest de Brit opnieuw stoppen vanwege een lekke band.

Dus hoewel Aitken ervan baalde voor Russell, was hij niet van plan om ook maar iets van de verantwoordelijkheid te nemen of zich schuldig te voelen. Tegenover de media zei hij: "Over het incident ben ik ontdaan voor George als een collega en vriend. Het was duidelijk een enorme kans voor hem en dat is erg jammer, maar ik voel me er op geen enkele manier verantwoordelijk voor."

"Dit is racen, dat soort dingen gebeuren nu eenmaal. Het is een kettingreactie. Mercedes heeft duidelijk een fout gemaakt en dat is erg jammer voor hem, maar dat is racen."