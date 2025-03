27 mei 2018 was een zeer belangrijke dag voor Red Bull Racing en Daniël Ricciardo. Het was namelijk de laatste keer Ricciardo op het podium stond voor Red Bull Racing. Sterker nog het was de laatste keer dat er een voormalig Red Bull Junior een Grand Prix won. Na 27 mei 2018 heeft er geen enkele coureur, afkomstig uit het junioren programma, een race gewonnen voor de Oostenrijkse-renstal. Voor Daniël Ricciardo was het overigens Sebastian Vettel die vanuit de opleiding Grands Prix won.

Nu gaan mensen beweren dat de columnist zijn huiswerk niet goed gedaan heeft aangezien Max Verstappen vier wereldtitels en een karrevracht aan overwinningen heeft binnengehaald, maar men vergeet hier even dat Max Verstappen nooit opgeleid is door Red Bull Racing, maar door Jos Verstappen. Pierre Gasly won natuurlijk de memorabele race op Monza, maar dat was niet voor Red Bull Racing.

Overwinningen zijn na deze 27 mei 2018 door Red Bull ingekocht. Sergio Perez mocht het proberen naast Max Verstappen en onze landgenoot heeft zeer zeker een groot deel van zijn eerste titel te danken aan ‘Minister of Defence’ Sergio Perez. De reden waarom hij in 2022, 2023 en 2024 nog actief zou blijven voor Red Bull Racing. Maar er is natuurlijk ook een andere reden. Er is geen talent doorgestroomd dat op het niveau van Vettel of Verstappen kon opereren, talenten kozen niet meer voor het Red Bull-programma, maar gingen massaal op zoek naar andere mogelijkheden.

Anno 2025 rijden er in de drie topteams liefst vier coureurs uit eigen kweek: Russell, Antonelli, Leclerc en Norris. Het bewijs dat talenten programma’s zeker werken. Drie van de vier zijn volwaardige Grands Prix-winnaars, twee daarvan zelfs contenders geweest voor wereldkampioenschappen. Bij Red Bull heeft men twee podiumplaatsen gescoord door een coureur uit de eigen opleiding sinds Ricciardo vertrokken is. Albon zette de Red Bull gedurende twee Grands Prix op het podium in het corona-seizoen 2020. Daarna koos men voor Perez (hetgeen eigenlijk geen slechte keuze was). Een kleine kanttekening hierbij, Albon was al in een eerder stadium uit het opleidingsprogramma gegooid. Dus deze podiumplekken zijn ook ingekocht.

Toch laat het zien dat Red Bull gedurende de afgelopen jaren niet bij machte is geweest om talenten te zoeken die een toevoeging zouden kunnen zijn voor hun programma. Het rijtje Neill Verhagen, Johnny Edgar, Igor Fraga, Jehan Deruvala, Jak Crawford, Noel León, James Deligny zijn een aantal coureurs waar je niet warm van wordt. Nee, dan kun je beter uit dezelfde lichting de Oscar Piastri’s en Oliver Bearmans van deze wereld hebben. Of wat te denken van de Calapinto’s van deze wereld. Ik geef toe, twee van de drie zijn nog jong en het moet nog blijken of ze wereldkampioenschapsmateriaal zijn, maar ze hebben in elk geval meer indruk achtergelaten dan Liam Lawson.

Red Bull heeft door hun filosofie over boord te gooien een hele verkeerde afslag genomen. Het ooit zo geroemde programma is op sterven na dood en bij een vertrek van Max Verstappen is er geen opvolger. Red Bull heeft met verkeerde kaarten gespeeld en de dood van de grote CEO Dietrich Mateschitz heeft ervoor gezorgd dat er een ongekende machtstrijd plaats aan het vinden is waardoor het tegenwoordig meer over randzaken gaat dan over goede coureurs uit een talentenpool. Het Red Bull-talentenprogramma is zo droog als de Death Valley, met de nadruk op Death....

Tom van Hooft

MotorsportEncyclopedia