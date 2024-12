Max Verstappen heeft - terecht overigens - genoeg veren in zijn **** [edit B.S.] gehad, plus de nodige straatfeesten na het binnenslepen van zijn vierde wereldtitel in der Formule 1. Teamgenoot Sergio Pérez stond continu in de schaduw van onze nieuwe Johan Cruyff. Ooit geroemd als Minister of Defense in 2021 door de grote Hamilton in de übersnelle Mercedes, die hij van zich af wist te houden om Max te helpen op die bewuste 12 december. In 2024 verdient die Absolute Animal ook de loftrompet voor al zijn wonderbaarlijke prestaties in de RB20. Je zou het niet zeggen, maar het blikje Red Bull is echt halfvol bij de 34-jarige Mexicaan.



Mexicaanse sloopkogel

Sergio was hard op weg om Worlds Most Expensive Crash Champion te worden. In andere woorden: de duurste brokkenpiloot op aarde. Verstappens teamgenoot stond in oktober ruim aan kop met 4.5 miljoen dollar aan schade. Na de Grand Prix van Brazilië is Alexander Albon hem onverwachts voorbij gestoken door de druk van zijn nieuwe, rappe Argentijnse stalgenoot. Abu Dhabi is de laatste horde om hier nog iets van te maken. Kans is wel klein door het asfalt-walhalla rondom de baan. Echter..., Latifi kreeg het wel goed voor mekaar om een wagen af te schrijven met alle gevolgen van dien.



Tweevoudig wereldkampioen

Twee constructeurstitels heeft Perez op zak. Petje af. Veel rijders en trotse vaders kunnen hier alleen maar van dromen. Helaas geen triple, want de WCC gaat dit keer naar Ferrari of McLaren. Maar wuif a.u.b. die kritiek weg dat Sergio dit ******** [edit B.S.] heeft voor zijn eigen werkgever. Door de derde positie van Red Bull krijgen de Oostenrijkers extra tijd in de windtunnel voor het bouwen van nieuwe bolides. En met het oog op 2026 is dit gewoon simply lovely. Maar het personeel dan? Minder bonussen = minder belasting. Komt goed.



Komt goed - deel 1

Perez weet wat hem te doen staat elke Grand Prix. Marko zei begin dit seizoen zelfs dat zijn ervaren protégé met zijn beste seizoen ooit bezig was. De laatste tijd is het 2 voor 12 voor Sergio, maar hij blij dat zijn Rolex-horloge stil staat sinds Imola. Tijd zat! In Monaco wilde hij het momentum terug. Dat hebben we wel gezien na zijn klapper. Wel fijn dat iedereen kon meegenieten van de bodemplaat van Red Bull. Met het ground effect is de bodemplaat verhullen heiligschennis, maar Pérez is niet te beroerd om inside information te delen.



Na zijn spectaculaire crash in Monaco - kijkers willen ook wat - werd zijn contract verlengd met twee jaar. Continuïteit is belangrijk (volgens Red Bull) en Perez is constant [hier invullen]. Het gaf hem een flinke boost. Tijdens de Canadese Grand Prix strandde de Mexicaan meteen in Q1. Verstappen deed er jaren over om Q2 niet te halen, Pérez gewoon zes keer (!) in een kalenderjaar. Fantastisch. Niet veel rijders doen hem dat na bij een topteam.



Komt goed - deel 2



Het zou vast en zeker weer goedkomen in Spanje, Oostenrijk en Hongarije. "Onze tijd komt nog wel", zei die weer als een vastlopende langspeelplaat. Stoelpoten waren al kapot gezaagd, maar Sergio bleef rustig zitten. Geen paniek! De Europese media snappen er toch niks van. Hongarije ging best redelijk, dus in Spa-Francorchamps moest het gebeuren. Dat lukte...., een paar rondjes. Progressie! Waar we zeuren we nou toch over?



Prioriteiten



Perez leerde flink wat bij en kwam naar zijn favoriete Baku waar de Mexicaan al twee keer wist te winnen. Hij gaf Verstappen rijles, vocht mee om de overwinning tot de laatste ronde. Podiumpje zat al eigenlijk in de tas, de vraag was alleen: welke trede. Het lek was boven! Sergio's woorden waren geen los zand. Het kwam dus echt goed. In de laatste ronde alleen nog Sainz van zich afhouden en beker ging mee naar huis. Het afhouden van de Spanjaard, dat lukte, maar die beker ruilde hij liever in voor zijn voorsprong in het brokkenpiloten-kampioenschap. Dat is nou prioriteiten stellen.



Puntenpakker

Na zijn thuisrace in Mexico zag Pérez het niet meer zitten, maar die break tot aan Las Vegas had hem goed gedaan. Vol Red Bull-energie naar de bekendste gokstad ter wereld! "Dit is een race waar ik moet presteren", zei Sergio vooraf. Dat deed ie. vanaf P15 naar P10 in de race. Een cruciaal puntje voor Red Bull. Elk punt telt, want wie weet pakt Red Bull alsnog op een puntje het teamkampioenschap. En vergeet natuurlijk niet die ge-ni-al-e, ma-gi-stra-le move - #viaplay - waar hij twee wagens in één keer inhaalde.

Vriendendienst

Het rijderskampioenschap had Verstappen opgeëist in Las Vegas. Daarachter zes coureurs van McLaren, Ferrari en Mercedes. Allen met minimaal twee zeges op zak. Perez staat achtste in de rangschikking met nul overwinningen. Geen ramp. Verstappen en Perez houden de andere zes in de houdgreep tussen P1 en P8. Keep your friends close and your enemy closer.



Verstappen junior en senior zijn ook blij mee met deze stand. Perez lost Verstappens vader Jos af als slechtste teammaat van een wereldkampioen sinds 1994. Die statistiek van Jos Verstappen ligt echt wel genuanceerder met maar 10 deelnames van de 16 dat seizoen. Perez bewijst hiermee een vriendendienst! Jos blij, Max ook blij.