Teloorgang Mexicaanse GP in zicht door absentie Pérez

Sergio Perez is dit jaar niet actief in de Formule 1. Red Bull heeft afscheid van hem genomen na een teleurstellend seizoen, maar dit besluit kan verregaande gevolgen krijgen. In Mexico maken ze zich namelijk zorgen over het voortbestaan van de Grand Prix.

Perez kende vorig jaar een rampzalig seizoen in de Formule 1. Hij verpestte regelmatig zijn kwalificaties, en in de races wist hij ook geen grootste dingen te laten zien. Zijn achterstand op zijn teamgenoot Max Verstappen was zeer groot, en aan het einde van het jaar werd duidelijk dat Red Bull zocht naar alternatieven. Ze besloten uit elkaar te gaan, en Perez te vervangen door Liam Lawson.

Publiekstrekker

Perez is nog altijd enorm populair in Mexico. Hij was dan ook een echte publiekstrekker, en hij zorgde ervoor dat de tribunes tijdens zijn thuisrace elke keer bomvol zaten. De race op het Autodromo Hermanos Rodriguez was dan ook zeer populair, maar nu Perez de Formule 1 heeft verlaten is het nog maar de vraag of de tribunes dit jaar wel vol zullen zitten. De race wordt verreden op 26 oktober, en mogelijk is het de laatste editie. Het contract van de organisatie met de FOM loopt namelijk eind dit jaar af.

Zorgen over de toekomst

In Mexico beginnen ze zich dan ook grote zorgen te maken. Men vreest dat het vertrek van Perez negatieve gevolgen kan hebben voor de Grand Prix. Alejandro Soberon is de CEO van promotor CIE en hij maakt zich zorgen. Soberon wordt geciteerd door FormulaPassion: "Als organisatie maken we ons heel erg veel zorgen over de afwezigheid van Sergio Perez op de grid in de Formule 1. Maar, we doen wel ons best om een manier te vinden om ons contract met het wereldkampioenschap te kunnen verlengen." Mogelijk speelt Perez hier een rol bij, want hij wordt in verband gebracht met een zitje bij Cadillac.