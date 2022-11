We leven in een wereld waarin veel mensen beweren De Waarheid™ te kennen. Politici en journalisten gaan voorop, maar ook de doorsnee sportfan kan er wat van. Een eigenaardige gewaarwording. De Waarheid™ blijkt, als je ‘m toetst aan het Grote Wetboek der Drogredenen, in werkelijkheid iets te vaak gestoeld te zijn op onderbuikgevoelens, wegkijkgedrag en gemakzuchtig conservatisme.

Neem het gebeuren in Brazilië. Max Verstappen heeft teammaat Sérgio Pérez niet langszij gelaten, ondanks dat werkgever Red Bull Racing daarom vroeg. Kort na de race werd De Waarheid™ middels een handig gefabriceerde tweetrapsraket aan de goegemeente gepresenteerd. De Waarheid™ luidt:

"Verstappen is boos op Pérez omdat Pérez tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco opzettelijk is gecrasht. Indirect daaruit vloeide een GP-zege voor Pérez en een teleurstellende derde plek voor Verstappen voort. Daardoor – en vanwege niets anders – heeft Verstappen zich voorgenomen niet meer samen te werken met Pérez, als dat onder de streep persoonlijk plaatsverlies betekent."

De Waarheid™ werd u ditmaal aangeboden door de Verstappen BV, een enthousiaste club raceliefhebbers die middels een vleesgeworden reclamezuil annex analist en een vriendgemaakte journalist haar parochie in recordtijd kon preken. Pérez is een boef, de aanleiding een vuile streek en deze vergelding niets meer dan retributie. Goed, door naar Abu Dhabi.

Een prachtige waarheid, ware het niet dat ik ‘m niet vreet. Ik hoop dat u De Waarheid™ ook ditmaal doorziet.

Omdat Verstappen weigert een plek op te geven aan nota bene zijn teammaat, iemand die een unieke prestatie voor Red Bull kan bewerkstelligen – het team finishte nog nooit op één en twee in het WK – moet die teamgenoot publiekelijk worden gevierendeeld. De reden? Heel simpel: als De Waarheid™ niet wordt verteld, lijkt juist Verstappen de judas.

Meerdere vragen rijzen. Hoe lang kenden de twee verkondigers van De Waarheid™ deze details en waarom hebben zij, in hun rollen als analist en journalist, deze niet eerder op tafel gesmeten? Zijn ze gewoonweg naïef, zitten ze al een halfjaar in een nare houdgreep of is hun neus de afgelopen dagen op Pinocciotastische wijze een paar tientallen centimeters gegroeid – all for the cause?

Bovenal: welke autocoureur smijt zijn wagen in vredesnaam, willens en wetens, tijdens de Monegaskische kwalificatie met in het achterhoofd de ultrabelangrijke race van de dag erop, tegen een muur – in plaats van ‘m bijvoorbeeld te Schumacheren?

De Waarheid™ stinkt. Op het moment dat Verstappen een publieksonvriendelijke raceactie inzet en de algemene opvatting hem als schavuit betitelt, worden er kaarten uit de broekzak getrokken. Geeneens subtiele pestkaartjes, maar twee overduidelijke troeven. De effectiviteit blijkt hoog. Gehele volksstammen roosteren Pérez vanwege zijn vermeende opzetdaad en schouderkloppen Verstappen dankzij een hernieuwde ‘no’.

Max Verstappen weet niet beter dan dat hij teamorders negeert. Doet-ie zijn hele leven al. Op de kartbaan, in het autoracen – mede door deze nietsontziende houding is hij momenteel een tweevoudig wereldkampioen Formule 1. Laten we de waarheid eens toetsen op observaties die we zelf hebben waargenomen, in plaats van ze te beargumenteren via vooropgezette PR-praatjes.

René Oudman