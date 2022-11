Verstappen weigert iets te zeggen over afwijzen teamorder

Max Verstappen reed in Brazilië een zeer opvallende en bewogen Grand Prix. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur clashte in de openingsfase met Lewis Hamilton, dit leverde hem schade en een tijdstraf op. In de laatste ronde weigerde hij zijn teamgenoot Sergio Perez te laten passeren, het zorgde voor ophef.

Verstappen passeerde na de laatste Safety Car zijn teamgenoot. Hij opende de jacht voor de voor hem rijdende Fernando Alonso en Charles Leclerc. Aangezien hij niet slaagde in deze opdracht kreeg hij het verzoek om Sergio Perez er weer langs te laten, dit omdat Perez nog vecht voor de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Op harde toon weigerde Verstappen dit.

Verstappen liet zijn team weten dat zo zijn redenen heeft om Perez niet te laten passeren. Het was tijdens de race echter zeer onduidelijk wat deze redenen precies waren. Verstappen werd daar vanzelfsprekend naar gevraagd na afloop van de hectische race. Voor de microfoon van Viaplay werd hij om uitleg gevraagd: "Die hebben we net allemaal samen besproken. Ik denk dat het goed is dat we even samen zaten om te bespreken waarom dat nou was. Ik ga niet zeggen waarom. Daarom heb ik het niet gedaan. Als Checo de punten nodig heeft doen we dat maar het is belangrijk dat we hebben gepraat."