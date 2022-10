Ik bid dat Lance Stroll geen ambities koestert om ooit de Indianapolis 500 te rijden. Dat wordt een catastrofe. Ook al is het achthonderd keer linksaf en zijn er dus geen rechterbochten, wat het leven van Lance een stukje eenvoudiger maakt, vermoed ik dat de mate waarin oplettendheid is vereist een onoverkomelijke uitdaging vormt.

Er zijn een paar zekerheden in de Formule 1. Ook al steek je Max Verstappen honderd spaken in het wiel, winnen doet hij toch wel. Fernando Alonso kan je drie keer terugverwijzen naar de achterkant van het veld, hij rijdt driemaal terug naar voren. Van Pierre Gasly is duidelijk dat hij het begrip ‘neutralisatie’ niet begrijpt. Gasgeven, of toch op z’n elfendertigst?

Zo is er nog eentje: zet een Canadees achter het stuur van een Formule 1-wagen en hij maakt er een potje van. Er geldt één uitzondering, als de Canadees in kwestie ‘Villeneuve’ heet. Dan kan het nog wat worden. In alle andere gevallen is er sprake van een spookrijder.

In mijn werkzame leven maak ik dagelijks drie racevaders van dichtbij mee. Ik weet hoe ze met hun zonen omgaan, hoe dicht gelukzaligheid en teleurstelling bij elkaar liggen en hoe ieder van hen methoden heeft om na een slecht resultaat te herpakken of juist na een topprestatie door te schakelen. Geen hogere wiskunde, het zijn nét mensen. Een klopje op de schouders, eens een ferme preek maar altijd liefdevol.

Na aflopen zondag vraag ik mij af hoe dat in huize Stroll gaat.

Zou die oude Strulovic, behalve altijd de portemonnee trekken, ook vaderlijke dingen doen? Zijn zoon vertellen wat gevoelens zijn, hoe je een trimmer op de juiste stand zet of hem subtiel wijzen op foutjes? Dat het bijvoorbeeld niet heel snugger is om je toekomstige teamgenoot als in een PlayStation-spelletje volgas de pas af te snijden?

Het simpele antwoord op die vraag is: nee. Dat doet hij niet. Anders kan Lance niet zo zijn. Verwend en wereldvreemd. Pappa Stroll communiceert waarschijnlijk enkel via voicemail. “Je hebt vandaag een schadebedrag van 285.000 dollar gereden. Inclusief belasting-toegevoegde waarde is dat 344.850 dollar. Ik krijg nog 124.500 dollar van je moeder, dus min je maandelijkse toelage van anderhalve ton laat dat een bedrag van 70.350 dollar over. Gelieve binnen tien werkdagen over te maken.”

Wie is er om die jongen bij te sturen? Binnen het team niemand, want stel je voor dat Lance z'n vader erbij haalt. Dan ben je je baan kwijt. Zie Szafnauer. “Pappa, ik vind Otmar een Transsylvanische griezel. Hij zegt dingen als ‘Sebastian rijdt als een wilsonbekwame opa en alsnog is-ie sneller dan jij’ en dat is echt gewoon stom. Ik haat hem.”

Lance racet jandorie al zes jaren op het hoogste niveau en nog schijnt hij niet te begrijpen dat een achteruitkijkspiegel is ontworpen ter reductie van het risicogehalte. Als Alonso wordt gestraft wegens het rijden zonder spiegeltje, zouden de Strolls een halfjaar geschorst moeten worden vanwege respectievelijk een gebrek aan verstandelijke vermogens en het tekortschieten in de opvoeding.

René Oudman