Het Formule 1-seizoen 2022 kan niet treffender worden beschreven dan met het vizierverhaal van zondag. “Ik trok mijn tear off eraf”, beschreef Max Verstappen een handeling uit de openingsronde, “omdat ik niets kon zien.” Met een verschoond vizier reed Verstappen lachend naar de overwinning. Titelrivaal Charles Leclerc begon daarentegen op achterstand wegens een tear off in zijn radiator.

Wil je het nog duidelijker? Als de strijd niet al op de baan is beslist, dan helpt de voorzienigheid wel een handje. Max Verstappen raast in sneltreinvaart op zijn tweede wereldtitel af en onder de streep maakt het geen donder uit hoe snel die Ferrari daadwerkelijk is, want winnen doen ze toch niet. Verstappens score van negen uit veertien grenst aan het waanzinnige.

Met de Grand Prix op Zandvoort in het vooruitzicht is er een hernieuwd, allesomvattend oranje volksfeest in de maak. In tegenstelling tot vorig jaar kan het eigenlijk niet fout gaan. Van een smeuïg, haast venijnig duel tussen titelrivalen is dit jaar geen sprake en ook al valt Verstappen uit, pijn voor het kampioenschap doet het toch niet. Onder de streep zullen de massaal toegestroomde fans ongetwijfeld veel plezier hebben, al grijpt de voorzienigheid in dit soort gevallen nog verbijsterend vaak in door middel van een geplofte motor of een losgeslagen wielmoertje.

Enfin, de vraag is nu hoe lang Max Verstappen zich nog uitgedaagd voelt. Hij hoeft immers niet zo nodig dertienvoudig wereldkampioen te worden, of het racewinstrecord van Lewis Hamilton te verbreken. Nee, Max Verstappen rolt een paar jaren het deelnemersveld op, het management zorgt voor de financiële afwikkeling en over een paar jaar houdt-ie het voor gezien. Een Verstappen heeft namelijk prikkels en uitdaging nodig. Kijk naar Jos, die als Abraham aan een rallyuitdaging begint. Een nieuwe zijstap in de racewereld na diens actieve Formule 1-loopbaan – vergeet niet dat Verstappen senior ook al enduranceraces reed (en won).

Zoonlief gaat uiteindelijk ook die kant op. Puur uitdagingstechnisch gezien kan die stap veel eerder plaatsvinden dan wij met z’n allen vermoeden. Een seizoen als deze draait Verstappen junior nog één of twee keer en dan is de lol er wel af – het kunstje is bekend en de concurrentie reeds vernederd. Zodoende denk ik dat deze dominante optredens er enkel voor zorgen dat Verstappen de koningsklasse sneller gedag zal zwaaien.

Daar komt nog een factor bij: het getreuzel van Porsche. In het geval van een semi-fabrieksteam wordt Verstappen verleid om nog wat langer door te gaan, als zijnde vaandeldrager van de nieuwe equipe. Echter, als Porsche niet doorzet en Red Bull het komende decennium ‘gewoon’ voor blijft tuffen met een Honda, zit er voor Verstappen geen nieuwigheid aan.

Voor nu is Max Verstappen hard op weg naar een tweede kroon. Maar op deze manier kan het geen tien jaar blijven duren. Een Verstappen moet namelijk wedijveren, nieuwe kunstjes leren en de concurrenten op alle denkbare manieren in het hemd zetten.

René Oudman