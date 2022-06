Toto Wolff lijkt momenteel op de René Oudman van pakweg vijftien jaar geleden. In mijn middelbare schooltijd liep ik geregeld de klas op te stoken om onverwachtse overhoringen ongeldig te laten verklaren. De reden was meestal dat ikzelf – nul zin om te leren en des te meer om te keten – weer eens het cijfer 1 terugkreeg.

Ik vind het een logische manoeuvre om het speelveld handmatig te veranderen, als het jezelf eventjes niet voor de wind gaat. Noem het manipulatief, noem het egoïsme, maar zeker in topsport levert die houding prijzen op. Wolffs Mercedessen zijn rijdende stuiterballen. Op deze manier gaat-ie geen negende achtereenvolgende wereldtitel veroveren. En dus moet er wat gebeuren.

Daarom neemt Wolff de rol van relschopper aan. Elke reden die het reglement overhoop kan halen (en zodoende wellicht voorkomt dat zijn wagens als speelattribuutjes op en neer gaan), wordt door de recordbaas aangegrepen. Is dat triest? Een beetje wel. Hoort het bij de Formule 1? We zijn niet anders gewend.

Enige puntje van attentie is dat Wolff en zijn manschappen het hebben verkloot. Normaal gesproken gaat praat over tussentijdse reglementswijzigingen over iets wat juist té goed werkt. Denk aan Renault en de massatraagheidsdempers (halverwege seizoen verboden), Brawn en de dubbele diffuser (toegestaan) en kortgeleden nog het DAS-stuurtje van Mercedes (na het seizoen verboden). Omdat die sidepodloze karretjes vanwege de driftige stuiterbuien niet vooruit te branden zijn, heeft het technische gemeier ditmaal een andere inslag. Porpoising, zoals het gestuiter in goed Nederlands wordt genoemd, moet volgens Wolff zo snel mogelijk aan banden worden gelegd.

Teams die hun zaakjes wel voor elkaar hebben – lees: Red Bull – doen de klaagzang over stuiterballen als quatsch af. ‘Je kan het technische reglement niet halverwege het seizoen overhoop gooien’, zei Horner. Fout Christian, dat kan prima – de FIA heeft weleens voor hetere vuren gestaan. ‘En als de FIA denkt dat een wagen gevaarlijk is, kunnen ze ‘m altijd diskwalificeren’. Gedeeltelijk waar. Maar haal jij na de controverse van eind vorig jaar maar eens een Mercedes uit de einduitslag.

Het vervelende van dit stuiterverhaal is dat Wolff uiteindelijk z’n zin gaat krijgen. De helft van het veld heeft immers al geklaagd. Sainz, Ricciardo, Bottas, Ocon en Magnussen spraken allen over onverklaarbare pijnen en zichtverlies. Voeg bij dat groepje van vijf een Mercedescoureur en je hebt een meerderheid. Wolffs grote troefkaart is het veiligheidsaspect. Het credo ‘red die arme coureurs van dat onmenselijke gestuiter’ heeft nog wat tractie nodig. Laat Hamilton nog een paar keer de Oscar voor 'Beste Imitatie van een Reumatoïde Opa' in de wacht slepen en de discussie is gewonnen.

De handelswijze van Wolff is exact gelijk aan de mijne, toen op de middelbare school. De boel zelf niet voor elkaar hebben, vervolgens nét iets meer dan de helft meekrijgen, desnoods omkopen. Onder de streep maak je jezelf bepaald niet geliefd bij de klasgenootjes die wél tussentijds hebben geleerd – maar als je wil winnen, heiligt het doel de middelen.

René Oudman