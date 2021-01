Can’t wait to get back in the race seat this year. Oh wait. Een veelzeggend ‘grapje’ van Callum Ilott, die slachtoffer is geworden van politieke en financiële spelletjes. Hij moest het even ventileren op social media. Want als de autosportwereld niet zo gemeen was geweest, had hij de Formule 2-titel én een Formule 1-zitje beet.

Ilott (22) heeft een geschiedenis met financiële en politieke keuzes die in zijn nadeel uitvallen. Ooit was hij een begenadigd karttalent, eentje die op veertienjarige leeftijd de prestigieuze WSK Driver of the Year-bokaal won. Hem werd een grote toekomst toegeschreven. Tuurlijk, het kan nog altijd. Maar vanuit buitenspelpositie is het verdomde lastig scoren.

‘Dat heeft Max ook gedaan’

Mick Schumacher én Nikita Mazepin zaten hem dwars. Ilott is vaak dwarsgezeten. Politieke keuzes eisen hun slachtoffers – dat is niets nieuws. In de autosportwereld anno 2021 heb je een kruiwagen met bankbiljetten óf zeer goede begeleiding nodig, Ilott heeft geen van beide.

Fuck you money, zoals Jan Lammers het omschreef, is onmiskenbaar aanwezig in de Formule 1. Lance Stroll en Nicholas Latifi rijden in de koningsklasse dankzij de haast onuitputtelijke centenbronnen van hun vaders, Nikita Mazepin heeft zich daar sinds kort bijgevoegd. Met name die laatste is bij geboorte bepaald niet in een kan met racetalent gevallen – hij heeft jarenlang tientallen privétests afgewerkt om de fijne kneepjes een beetje onder de knie te krijgen. Met nadruk op een beetje.

Ilott daarentegen bulkt van het aangeboren talent. Hij was zo’n kind die meteen hard ging. Maakte niet uit in welke klasse. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het geen Max Verstappen of Charles Leclerc was, maar dat Red Bull hem op jonge leeftijd al in de smiezen had zegt voldoende. Red Bull onderhandelde: ‘We willen prima wat centen toeschuiven, maar dan ga je rechtstreeks vanuit de karting naar de Formule 3. Dat heeft Max immers ook gedaan.’

Marktwaarde keldert

Ilott beschikte niet over de begeleiding waarop Verstappen wél kan rekenen. Niemand die met de vuist op tafel sloeg, clausules liet opmaken, coaches aanwees of iets in die richting. Ilotts familie heeft geen autosportverleden, geld om zomaar overal in te kopen is er niet. Toen Red Bull het take it or leave it-aanbod presenteerde, waren de handtekeningen snel gezet.

Natuurlijk ging Ilott kopje onder. Pompen én verzuipen. Het eerste Formule 3-jaar was een drama. Twaalfde. Achter Mikkel Jensen en Markus Pommer. Zeggen die namen je niets? Ik bedoel maar.

Red Bull mieterde Ilott uit het juniorprogramma. Met de ziel onder de arm zocht de tiener een Formule 3-contract, dat werd gevonden bij Van Amersfoort Racing. Zij hadden twee topseizoenen gedraaid met Verstappen en Leclerc. Maar bij Ilott kwam het er niet uit. Twee zeges, dat stak schril af bij de score van zijn voorgangers. De profetie van toptalent verdween, Ilotts marktwaarde kelderde. Het tij werd gekeerd bij Prema, tijdens een derde Formule 3-seizoen. Zes overwinningen, vierde plek in de eindklassering en veel belangrijker: een plek in de Ferrari-opleiding. Onder voorwaarden, dat wel. Netjes aansluiten achter de andere talenten, zoals Leclerc en Schumacher junior.

Natuurlijk werd het Schumacher

Schumacher belandde in de beste zitjes. Ilott werd in de GP3 gedropt, met de grofbetalende Mazepin als teammaat. Driemaal raden wie er meer aandacht van het teammanagement en de engineers kreeg. Voor 2019 mocht er één Ferrari-junior plaatsnemen in het felbegeerde zitje van het Formule 2-team van Prema. Ilott was kandidaat, maar het werd Schumacher. Natuurlijk werd het Schumacher. Die had per ongeluk de Formule 3-titel gewonnen, omdat-ie uit het niets races begon te winnen. Verkoopt goed, een winnende Schumacher. Ilott moest bij notoire middenmoter Charouz instappen. ‘Charouz doet zaken met Sauber en wij ook’, zal het Ferrari-management hebben meegedeeld. Het werd wat je ervan verwacht – niet veel, al was de poleronde op Monza van grote klasse.

Afgelopen seizoen werd Ilott op ervaring en consistentie bijna kampioen. Gesprekken met Haas en Alfa Romeo liepen, maar ja, Schumacher begon uit het niets races te winnen. Verkoopt goed, een winnende Schumacher. Mazepin kocht ondertussen de halve autosportwereld op weg naar een superlicentie én een Formule 1-zitje. Als klap op de vuurpijl behield Alfa liever een Italiaan, dan dat ze een Brit of Duitser aannamen. Weg Formule 1-kans.

Eigen vermogen is er niet, Ferrari wil niet lappen en dus rijdt Ilott komend jaar nergens. Zo is hij het schoolvoorbeeld van de getalenteerde coureur die zonder juiste begeleiding overal in tuint en vervolgens politiek en financieel wordt overvleugeld. Nu moet-ie z’n dagen slijten in de simulator. Can’t wait.

René Oudman

Twitter: @reneoudman