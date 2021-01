Het is 2021 en dat betekent dat Lewis Hamilton op het moment van schrijven zonder werk zit. Tuurlijk, hij zal aan de onderhandelingstafel zitten met Mercedes, maar strikt gezien heeft de zevenvoudig wereldkampioen recht op een uitkering. Zijn meest recente contract verliep op 31 december 2020.

Gaan Mercedes en Hamilton met elkaar door? Het verwachte antwoord daarop is een ja. Laten we wel wezen, Hamilton heeft in de afgelopen zeven seizoenen zesmaal de titel gewonnen en reed in die tijd het ene na het andere Formule 1-record aan flarden. Waarom zou je niet met zo’n coureur willen werken?

Nou, de eisen van Hamilton zijn nogal gortig, zeker gezien de tijd waarin we leven. Hij wenst ruim veertig miljoen salaris – teammaat Valtteri Bottas krijgt ter vergelijk nog geen kwart daarvan – hij wil een grotere rol als ambassadeur van het merk, hij schijnt een dikke sportwagen te wensen (gelimiteerde oplage) en er staat nog een asterisk bij de prestatiebonussen.

Op weg naar de uitgang

Moederbedrijf Daimler is er niet heel happig op om één van haar werknemers een loonstrookje van ruim veertig miljoen euro te schenken, als er meer dan ooit wordt bezuinigd. Daarnaast wijst alles erop dat Mercedes niet lang in de sport blijft. Waarom dan nog voor de hoofdprijs tegen alle eisen committeren?

Toto Wolff wil wel. Hij bood Hamilton al een vernieuwd contract aan, maar werd teruggefloten door de Daimler-leiding. Hoezo bijtekenen tot Sint Juttemis voor een Messi-achtig bedrag? Mercedes wil haar onderhandelingspositie niet verslechteren door een coureur voor vijf jaren een filmsterrencontract te bieden. Stel dat ze de boel over een jaartje willen verpatsen aan een aandeelhouder als Ineos – dat kortgeleden al een groot aandeel heeft genomen. Verkoopt niet echt lekker.

Het is echter een doemscenario voor Mercedes om Hamilton te zien vertrekken naar een ander team. Een één- of tweejarige verlenging, met daarna een dringend verzoek vrijwillig de helm aan de wilgen te hangen, is iets wat als muziek in de Duitse oren klinkt. Hamilton lijkt echter nog niet klaar – hij viert donderdag zijn 36ste verjaardag, daar waar concurrenten Fernando Alonso (komende zomer 40) en Kimi Räikkönen (41) een aantal jaren ouder zijn en nog gewoon racen.

Tijd voor de kroonprins?

Daar waar Hamilton kortgeleden tot Sir werd geridderd in Groot-Brittannië, daar is George Russell de kroonprins van Mercedes. Russell lag tijdens zijn invalrace, toen Hamilton was geveld door corona, op koers om de wedstrijd te winnen. Waarom zou Mercedes niet voor Russell kiezen? Hij streek in 2020 een salaris van minder dan een miljoen euro op, een peulenschil vergeleken bij de verdiensten van Hamilton.

Of het geld precies het probleem is, vraag ik me af. Tuurlijk, ruim veertig miljoen is (belachelijk) veel geld. Aan de andere kant: Hamiltons succes zorgt ervoor dat Mercedes jaarlijks een prestatiebonus ontvangt waarmee ze haar sterrijder in theorie twee seizoenen vooruit kan betalen.

Nee, het grootste voordeel van kroonprins Russell boven ridder Hamilton is dat de jongste van de twee Britten niets te willen heeft. In zijn twee seizoenen omspannende Formule 1-carrière heeft hij precies drie WK-puntjes verzameld. Ik weet wat je denkt nu – ‘maar hij reed in een Williams’ – zeker waar, maar het feit is en blijft dat hij nog niets in de prijzenkast heeft staan wat betreft F1-trofeeën. Voltijd instappen bij Mercedes zou voor hem een jongensdroom zijn die uitkomt.

Hand overspelen

Hamilton is, denk ik, gefrustreerd vanwege de houding van Mercedes (“wanneer ga je met pensioen?”) en overspeelt momenteel zijn hand. Dat geld kan nog wel gedekt worden door een sponsor als Ineos, of anders Petronas. Daar gaan miljarden in om – die kunnen heus wel bijpassen, als Mercedes daar om vraagt. Volgens mij is de topman, Ola Källenius, het beu om zijn mensen continu uit te moeten leggen dat het écht noodzakelijk is dat die ene Formule 1-coureur alles krijgt wat zijn hartje begeert.

Want laten we wel wezen – ongeacht wat je ervan vindt – het zwart verven van de wagens was een flink statement, zeker voor een bedrijf dat boogt op Deutsche Gründlichkeit, het-‘doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg’-idee. Om er dan ook nog een prestatiebonus aan te hangen én een nieuwe sportwagen én meer invloed binnen het merk…

Het conceptcontract lag naar verluidt begin november voor Hamiltons neus, maar als het zo doorgaat kan er zomaar een andere Brit tekenen voor 2021.

René Oudman

Twitter: @reneoudman