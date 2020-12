Aanstaand weekend vervangt George Russell de door Corona getroffen Lewis Hamilton. De Brit zal daardoor naast Valtteri Bottas rijden in het felbegeerde Mercedes-zitje. Waar de Formule 2-kampioen al eerder voor het team van Mercedes had getest - en in 2018 al zelfs het onofficiële ronderecord van de Hungaroring verbroken - kan Russell zich nu bewijzen over een compleet Formule 1-weekend. Een situatie die in geen enkel geval voor hem verkeerd kan uitpakken.

Laten we eerlijk zijn - George Russell is een megatalent en verdient om in de Formule 1 te rijden. Hij is niet voor niets een protegé van Mercedes. Maar of hij meteen al sneller kan zijn dan Valtteri Bottas - die inmiddels al bijna vier volledige seizoenen is gezeteld in het team uit Brackley - is nog maar de vraag. Indien hij binnen een paar tienden per ronde van Bottas kan blijven zal men daar niks van zeggen; Bottas is immers niet zomaar iemand wanneer het gaat om snelheid over één ronde en kent de auto door en door. Dan nog steeds beschikt George over de unieke kans om te bewijzen dat hij zich makkelijk binnen een team kan nestelen en laten zien hoeveel verstand hij heeft van een auto afstellen.

Aan de andere kant, mocht George wel in staat zijn om uiteindelijk sneller te zijn dan Valtteri, dan is dat een heel ander verhaal. Mocht dit het geval zijn, dan opent dit een hoop andere deuren voor de jonge Brit. Het team van Mercedes zal dan hard aan de schedel moeten krabben en zich afvragen waarom ze de Brit niet meteen in het team hadden gehaald. Daarnaast zou Russell ook het stigma bevestigen dat hij een toptalent is.

Met andere woorden: George Russell heeft helemaal niks te verliezen voor aankomend weekend. Als hij achter Valtteri Bottas kwalificeert en/of eindigt in de race zal hij daar vrede mee hebben. Valtteri Bottas is, aan de andere kant, juist degene die nu alles te bewijzen heeft.