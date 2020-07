Muhammad Ali - Michael Jordan - André Agassi - Ayrton Senna.

Aardig lijstje, nietwaar?

Wat hebben deze mannen gemeen? Elk van hen wordt aangemerkt als de beste aller tijden. Stuk voor stuk geiten, ofwel het Engelse woord voor dat dier, goat. De G.O.A.T is een uit de VS overgewaaide term om grootheden aan te merken, het staat voor de ‘Greatest Of All Time’. Echter, voor elk van deze zogenaamde geiten kan je ook een andere naam invullen. Mike Tyson, Magic Johnson, Rod Laver, Michael Schumacher – die waren in hun tijd eveneens onnavolgbaar, Bovendien heeft elk van het bovengenoemde viertal een opvolger in de moderne tijd. Tyson Fury, Stephen Curry, Novak Djokovic.

En in de Formule 1?

Lewis Hamilton, natuurlijk. Hij is anderhalve week geleden begonnen aan zijn veertiende seizoen en de eerste overwinning van het jaar is inmiddels al binnen. De onaantastbare reeks vervolgt – Hamilton heeft in elk van die veertien jaren minstens één GP gewonnen. Zelfs toen McLaren een hopeloos hok inschreef en Mercedes haar banden als hamburgers op een te hoog opgevoerde barbecue liet aanbranden won de Brit wedstrijden.

Na vijf titels en één vicekampioenschap in zes jaren tijd verander je blijkbaar in een geit. Leuke gimmick, maar kort door de bocht en overdreven. Buiten kijf staat dat Lewis Hamilton een waanzinnig goede coureur is en het veertien-jaar-op-rij-winnen record buitenaards overkomt. De geit-term is echter nietszeggend. Want wie de beste aller tijden is zal men nooit weten. Lekker cliché, maar clichés zijn niet voor niets op waarheid gebaseerd. Wat als Schumacher niet naar Ferrari maar naar McLaren was gegaan of Alonso in 2008 had gekozen voor Red Bull? Hamilton is de zoveelste geit – wie was ook alweer zijn voorganger?

Sebastian Vettel

Luitjes die sinds Max Verstappens entree hun televisie op F1 afstemmen, kunnen vermoeden dat Sebastian Vettel niet heel bijzonder is. Sinds die maartzondag in Melbourne, vijf-en-een-half jaar geleden, zijn er 104 Grands Prix verreden. Vettel heeft daarin ‘slechts’ veertien keer gezegevierd. Ter vergelijk: Hamilton won de helft (!).

En toch werd ook Vettels naam op een gegeven moment genoemd tussen de geiten. Viermaal achtereen werd hij wereldkampioen, slechts 26 jaar oud was de Duitser toen kroon nummer vier binnen werd gehengeld. Anno 2020 wordt er geschreeuwd om zijn vertrek, een Sebbatical, vervroegd pensioen – het lijkt toch immers nergens op, waarom verdoet hij zijn tijd nog aan autoracen?

Ups en downs horen bij het leven. Ook in de sportwereld. Zelfs bij geiten. Ali verloor zijn wereldtitel aan Joe Frazier. Jordan’s vader werd vermoord en hij ging er anderhalf jaar tussenuit. Agassi raakte verslingerd aan genotsmiddelen en had eigenlijk een rothekel aan het spelletje waarin hij zo goed was. Senna moest zijn meerdere erkennen in Prost en kreeg mentale tikken door politiek gekonkel.

Vergeet niet dat ook Hamilton een mindere periode heeft gekend. De geit van deze tijd reed in de tijd van de vorige geit (Vettel) geregeld een voorvleugeltje stuk, stuurde in als er nog een achterblijver rondreed of liet zich in de luren leggen door middenmoters. Maakte verkeerde keuzes op strategisch vlak, liet zijn koppie liet hangen, loog (“Jarno Trulli haalde mij in onder geel!”) en begon als kers op de taart een verbale oorlog met iemand die op dat moment allang over zijn piek was en nooit helemaal van die bizarre kwalificatiecrash herstelde, ons aller ‘for sure’ Felipe.

Moraal van het verhaal

Iedere sportman kent zijn hoogte- en dieptepunten. Vettel was een fenomeen in de beginjaren ‘10. Hij voelde zich comfortabel onder begeleiding van Newey, Mateschitz, Marko en Horner. Dat heeft Hamilton momenteel met Wolff, Bonnington, Allison en Cullen. Een onaantastbaar vijftal, een perfecte puzzel, geen strobreed ligt ze in de weg.

Voor Hamilton deed de overstap van McLaren naar Mercedes wonderen. Wie weet waartoe Vettel in staat is als hij terugkeert op het oude nest, of bij een nieuw te vormen team als Aston Martin? Kan hij een nieuwe geit-tijd opstarten? Hamilton liet een korte up (2007-08) volgen door een diepe down en sinds 2014 een mega-up. Doet Vettel het andersom? Geen idee, en natuurlijk zijn daar factoren als Max Verstappen en Lance Stroll waarvan de laatste het zoontje van de baas is, maar het credo is duidelijk.

Afsluitend: Hamilton is no doubt de beste rijder van deze periode. Neemt niet weg dat Vettel in het verleden evengoed fabuleuze resultaten heeft neergezet die nooit uit de geschiedenisboeken verdwijnen. Slinger de archieven van F1 TV aan en bekijk een random wedstrijd uit de beginjaren ’10, dan zie je waarover ik het heb.

Hamilton is een geit, Vettel is een geit en beiden bewerkstelligden dat in hun eigen tijd.