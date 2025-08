Hongaarse kwalificatie gratis te zien in Nederland

Op de Hungaroring wordt vandaag de kwalificatie verreden. Het is de laatste kwalificatie voor de zomerstop, en de coureurs hebben een goede startpositie nodig voor de lastige Grand Prix. Voor de Nederlandse fans is er goed nieuws, want de kwalificatie is vandaag gratis te zien.

De Formule 1 is in Nederland te zien bij de streamingdiensten Viaplay en F1 TV Pro. Voor beide diensten moet men betalen, en voor veel F1-fans is dit een brug te ver. De abonnementen zijn zeer prijzig, en er wordt dan ook veelvuldig gezocht naar alternatieven.

Gratis races

De Duitse zender RTL is voor veel Nederlanders gratis te zien, aangezien deze deel uitmaakt van het standaard zenderpakket van veel providers. Tot en met 2020 zond RTL alle Grands Prix gratis uit, maar daar is verandering ingekomen. Sinds dit jaar hebben ze een sublicentie van Sky Sports Deutschland, waardoor een aantal races gratis te zien zijn.

Kwalificatie voor heel Nederland te zien

Ze zenden niet alleen een paar races gratis uit, maar ook een aantal kwalificaties. Dit weekend is de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije gratis te zien bij RTL Deutschland. De uitzending begint een halfuurtje voor de start van de kwalificatie. Het commentaar wordt geleverd door Heiko Wasser en voormalig Formule 1-coureur Christian Danner.

Grand Prix niet gratis te zien

De Grand Prix van Hongarije is morgen niet gratis te zien bij RTL Deutschland. De Belgische Grand Prix was afgelopen weekend wel gratis te zien bij RTL, en ook de Nederlandse Grand Prix zal later deze maand gratis te zien zijn bij de Duitse zender. Verder zenden ze ook de Grand Prix van Las Vegas gratis uit.

De Duitse zender zendt na dit weekend ook de kwalificaties van de Grands Prix van Nederland, Singapore en Las Vegas uit. Hoe de uitzendingen rondom de Formule 1 er in 2026 uitgaan zien bij RTL, is nog niet duidelijk.