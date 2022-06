Op weg naar Le Mans: de reden dat Racing Team Nederland ontbreekt

Het zal voor de Nederlandse autosportfanaten even wennen zijn bij de 24 uur van Le Mans; geen knalgele Jumbo-wagen op Circuit de la Sarthe. Wat was ook alweer de reden dat het team van Racing Team Nederland ontbreekt? GPToday.net geeft een uitgebreide resumé.

Wereldkampioen

Teambaas en Jumbo-topman Frits Van Eerd was door het dolle heen na afloop van de zes uur van Bahrein op 6 november 2021. Zijn Racing Team Nederland pakte de wereldtitel in het World Endurance Championship in de LMP2 Pro-Am. "Onbeschrijflijk," zei Frits van Eerd direct na de finish.

"Ik heb nog nooit zo'n spannende race meegemaakt. Het zal wel even duren voordat ik me volledig besef wat we vandaag gedaan hebben, maar het voelt fantastisch. Ik ben vooral enorm trots op wat we als team samen hebben gepresteerd dit jaar!"

The American Dream

​What's next? zou Van Eerd gedacht hebben na het grote succes. Met de IMSA, de Amerikaanse tegenhanger van de WEC, had de Jumbo-baas vaak openlijk geflirt. Schitteren in de beroemde 24 uur van Daytona, de Petit Le Mans en de 12 uur van Sebring was voor de Jumbo-topman de ultieme droom.

De twee wereldtitels op zak zouden de beslissing om over te stappen naar de IMSA een extra zet geven. Een maand na het historische succes was de kogel door de kerk. "Omdat we in 2021 de wereldtitel hebben gewonnen, is de timing van deze nieuwe uitdaging perfect”, citeerde Motorsport.com. "Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik na onze deelname aan het EK [in 2017] en het WK [sinds 2018] graag met Racing Team Nederland ook in Amerika wilde racen. Ik heb in Amerika gestudeerd en in die tijd al IMSA-races bezocht. Dat we nu de vier grootste IMSA-races gaan doen, is voor mij dus echt een droom die uitkomt. Begin 2021 hebben we als test de 24 uur van Daytona gedaan. Dat was een fantastische ervaring en ik ben enorm blij dat het nu een vervolg krijgt."

Dat deze beslissing grote gevolgen zou hebben voor de deelname aan Le Mans voor 2022, kon Van Eerd niet bevroeden.

Niet zo ACO ​

De ACO, de organisator van de befaamde 24-uursrace, publiceerde de lijst in maart van dit jaar en daar stond de Nederlandse formatie niet bij de vaste deelnemers.

"Dit komt als een aardige verrassing”, begon de Jumbo-topman in gesprek met Sportscar365 over de plaatsing van Racing Team Nederland op de reservelijst voor de 24 uur van Le Mans van 2022.

Van Eerd was zeer ontstemd over de reserverol, maar begreep de keuze die de ACO maakte. "Er zijn zoveel WEC- en ELMS-inschrijvingen, daarmee kan je al een volledige deelnemerslijst samenstellen. Waarom zouden ze auto’s op de lijst zetten die niet deelnemen aan ACO-events? Dus business wise snap ik het. Emotioneel gezien is het gek. Wij zijn de wereldkampioen en we brengen veel fans naar Le Mans. We zorgen er ook voor dat de race 24 uur live op de Nederlandse televisie wordt uitgezonden. Maar ik kan ermee leven."

Een paar dagen later trok Van Eerd de inschrijving van Racing Team Nederland voor de 24 uur van Le Mans in. Het bracht teveel onzekerheid met zich mee volgens de racegekke Jumbo-topman. "We moeten ons hele team van Amerika naar Frankrijk verplaatsen, zonder te weten of we kunnen racen in Le Mans en dan erg snel na Le Mans alles weer terug transporteren naar Amerika, waar we twee weken later aan de IMSA-race in Watkins Glen deelnemen."

De start van The American Dream begon eind januari tijdens de opening van het IMSA-kampioenschap in Daytona. Racing Team Nederland kon de zege in de LMP2 bijna ruiken, maar kwam net tijd te kort voor een historische triomf. Een zilveren plek resteerde, maar wel eentje met een gouden rand.

De knalgele kanarie

Racing Team Nederland begon in de Europese Le Mans Series in 2017 en debuteerde dat jaar ook in de beroemdste 24 uur. Oprichter van Eerd ging dit avontuur aan met voormalig F1-coureur Jan Lammers. Het enige opvallende aan de deelnames was de knalgele Jumbo LMP2-bolide, want de resultaten spraken niet tot de verbeelding.

Toch maakte de renstal in 2018 de keuze om te gaan racen tegen de grote jongens in het World Endurance Championship. Van Eerd en Lammers bleven een van de vaste rijders en aan de Hollandse equipe werd Formule 2-rijder Nyck de Vries en oud F1-coureur Giedo van der Garde toegevoegd.

Met deze snelle en ervaren rijders onderstreepte Van Eerd de ambitie om te vechten voor eremetaal in de LMP2 categorie. En daar hoefde Racing Team Nederland niet lang op te wachten. In het seizoen daarna klom de Nederlandse formatie vier keer het podium op, waaronder één keer op het hoogste treetje in Fuji. In de rangschikking werd een knappe vierde plaats bemachtigd in de LMP2-klasse en die zou de Hollandse renstal niet meer evenaren.

Het enige succes(je) in Le Mans was een tweede plaats in de LMP2 Pro/Am-categorie in 2021. Binnen de LMP2-klasse kwam Racing Team Nederland nooit in de top tien terecht. Om dat te verbeteren moet Van Eerd minimaal een jaar wachten.

De Pro/Am is binnen de LMP2-klasse een apart kampioenschap. Het verschil met de gewone LMP2 is dat het team ook uit amateurs bestaat, de zogeheten 'gentleman' coureurs met een bronzen licentie. Binnen Racing Team Nederland is dat Van Eerd - die door de teamprestatie bij de rijders automatisch ook als wereldkampioen werd getroond.