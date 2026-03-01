Palou heerst in St. Petersburg; VeeKay knokt zich naar knappe top 10

​De kop is eraf! Alex Palou heeft de openingsrace van het IndyCar-seizoen in St. Petersburg op zijn naam geschreven. In een race vol incidenten en tactisch steekspel was er een hoofdrol voor Rinus VeeKay, die na een moeizame kwalificatie knap naar voren reed en zijn eerste top-klassering pakte voor zijn nieuwe team Juncas Hollinger Racing.

​De race begon dramatisch voor debutant Mick Schumacher. De Duitser en voormalig F1-coureur van Haas werd in de eerste ronde uitgeschakeld door een onbesuisde actie van Sting Ray Robb. De vroege Full Course Caution die volgde, bleek een geschenk voor Rinus VeeKay. De Nederlander, gestart vanaf P19, dook direct de pits in voor een alternatieve strategie.

​VeeKay liet direct na de herstart zijn tanden zien door routinier Will Power te passeren voor P13. Terwijl vooraan polesitter Scott McLaughlin, Marcus Ericsson en Alex Palou elkaar op de hielen zaten, klom de Nederlander gestaag op. Door vroege stops van concurrenten reed de coureur uit Hoofddorp rond ronde 40 zelfs eventjes op de derde positie.

Het was een zwarte dag voor de veteranen: Will Power vierde zijn 45e verjaardag in de muur na een crash in ronde 22. ​Scott Dixon zag zijn race letterlijk in het water vallen toen zijn rechterachterwiel niet goed werd gemonteerd tijdens een pitstop.

​​In de tweede helft van de race trok Alex Palou het laken naar zich toe. Door langer door te rijden op de harde banden creëerde hij een gat dat groot genoeg was om na zijn laatste stop de leiding te behouden. VeeKay kwam na zijn laatste stop in ronde 70 terecht op P9, een positie die hij knap verdedigde tot aan de finishvlag. De Nederlander zag Romain Grosjean voor zich, maar kon de voormalig F1-coureur niet meer bedreigen.​In de slotfase was er nog volop spektakel om de overige podiumplaatsen. Christian Lundgaard kende een fabelachtig slot en verschalkte zowel Kyle Kirkwood voor P3 McLaughlin legde beslag op de tweede plaats.

Palou die als vierde begon, trok vervolgens in de laatste ronden met een verbazingwekkend tempo weg om met de grootste marge te winnen in de 23 edities van dit evenement. "Die banden waren voor de eeuwigheid", zei regetend kampioen na Palou. "Ze bleven gewoon doorgaan. Ik had een geweldige auto vandaag". De volgende ontmoeting is aanstaande zaterdag op de Phoenix Motorspeedway. Deze race staat sinds 2018 weer op de IndyCar-kalender dat bestaat uit 18 wedstrijden.