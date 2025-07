VeeKay in extase na nieuwe top tien-finish: "Had ik niet verwacht!"

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout heeft een geweldig weekend achter de rug. De Nederlandse IndyCar-coureur reed een geweldige inhaalrace op het circuit van Mid-Ohio, en dat leverde hem zelfs een prijs op. Hij eindigde weer in de top.

Waar alle ogen van de autosportwereld waren gericht op Silverstone, kwam de IndyCar in actie op het circuit van Mid-Ohio. VeeKay kende in zijn bolide van Dale Coyne Racing geen sterke kwalificatie, en hij kwalificeerde zich als 26ste en voorlaatste. In de race moest hij zijn achterstand goed maken, en dat deed hij.

Bij de start werkte VeeKay zich op naar de 21ste plek, en mede door een gewaagde brandstofstrategie kwam hij naar voren. Veekay kwam op de negende plaats over de streep, en dat leverde hem ook de Jostens Biggest Mover-trofee op. Het is de derde race op rij dat VeeKay de top tien wist te bereiken. In totaal is hij dit seizoen al zes keer in de top tien van het veld geëindigd.

'Enorm tevreden'

VeeKay was enorm trots, zo liet hij weten in zijn review: "Alweer een top tien, de zesde van het jaar in de tiende wedstrijd! Ik ben uiteraard enorm tevreden, en om heel eerlijk te zijn had ik dit vanaf de 26ste plek ook niet helemaal verwacht. Natuurlijk hoopte ik erop, maar de uitvoering was nagenoeg perfect."

"Van tevoren had ik niet verwacht dat het mogelijk zou zijn om in deze lange race een tweestopper te laten slagen, maar het is ons toch maar mooi gelukt. Ik wil mijn engineer en de hele crew bedanken voor dit knappe teamwork!"

Alles ging goed

VeeKay was heel erg blij met alles en iedereen bij zijn team. Ook de motorleverancier kreeg een compliment: "Ook Honda verdient een pluim. We konden het brandstofverbruik bij tijd en wijle laag houden, waardoor we precies over dat bepalender 30-ronden punt kwamen om de pitstop te maken. Mijn engineer maakte de juiste call toen Christian Rasmussen stilviel."

"We kwamen precies voor de gele vlag binnen en we mochten zodoende onze pitstop afmaken. Daar heb ik flink wat tijd mee gewonnen."

Zege voor Dixon

De race op het circuit van Mid-Ohio werd gewonnen door Scott Dixon. Hij probeerde van een paar fouten van zijn Ganassi-teamgenoot Alex Palou. De Spanjaard kwam als tweede over de streep, terwijl Arrow McLaren-coureur Christian Lundgaard het podium compleet maakte.