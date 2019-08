Honda dwingt McLaren Racing SPM tot wissel naar Chevrolet-motoren

McLaren en Schmidt Peterson Motorsports moeten volgend jaar noodgedwongen met Chevrolet-motoren racen. Volgens mede-eigenaar Sam Schmidt heeft Honda het contract laten beëindigen.

In 2020 keert McLaren na een lange afwezigheid fulltime terug in de IndyCar Series. Het team gaat daarvoor een samenwerking aan met SPM en gezamenlijk zal het team twee auto's inzetten onder de naam Arrow McLaren Racing SP. Wie de coureurs van het team gaan worden, is nog niet bekend. Wel gaf Schmidt al aan dat een derde inschrijving bij de Indy 500 een mogelijkheid is.

Wat wel duidelijk is, is dat SPM na dit seizoen afscheid gaat nemen van Honda en vanaf volgend jaar motoren geleverd krijgt door Chevrolet. Volgens Schmidt is dat een noodzakelijk goed, omdat Honda niet met McLaren in zee wil. Met pijn in het hart neemt Schmidt afscheid van Honda. "Het is extreem lastig, omdat er loyaliteit in het spel is. De lengte van de samenwerking en het succes spelen mee, en uiteindelijk zijn ze een geweldig bedrijf binnen de autosport."

"Als ze niet winnen, doen ze er alles aan om te winnen, dus we wilden bij ze blijven. Als je een lijn in het midden van het papier neerzet en de voor- en nadelen aan beide kanten neerzet, dan was dit absoluut een groot nadeel van deze deal. Anderzijds waren er zoveel positieve dingen dat het echt een 'no-brainer' was. Uiteindelijk is het erg jammer, maar het is hun beslissing."