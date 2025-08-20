user icon
VeeKay lijkt verzekerd van zitje bij Dale Coyne in 2026

VeeKay lijkt verzekerd van zitje bij Dale Coyne in 2026
  • Gepubliceerd op 20 aug 2025 19:20
  • comments 2
  • Door: Martijn Arnoldus

Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout lijkt zijn toekomst in IndyCar veilig te hebben gesteld. De Nederlander maakte dit seizoen een sterke indruk met zijn tweede plaats in Toronto, zijn eerste podium in drie jaar tijd. Die prestatie gaf Dale Coyne Racing nieuw vertrouwen, en het team wil dat momentum graag doortrekken naar 2026.

Coyne ziet deal snel rondkomen

Teameigenaar Dale Coyne liet aan RACER weten dat hij positief gestemd is over een contractverlenging. “Ik denk dat het gaat gebeuren,” aldus Coyne. “De rijdersmarkt is stabiel en wij willen met Rinus verder. Hij tilt ons niveau omhoog.” De Amerikaan mikt op een officiële bevestiging nog vóór eind oktober.

Sterke lijn in klassement

Met zijn twaalfde plek in het kampioenschap staat VeeKay dicht achter de top tien, op slechts vijftien punten achterstand. Zijn optreden in Toronto, waar hij zelfs een tijd aan de leiding reed, onderstreepte dat hij structureel kan meedoen in de subtop. Het was zijn vijfde podium in IndyCar en de eerste voor Dale Coyne Racing sinds lange tijd.

Potentieel nog niet volledig benut

Coyne ziet bovendien ruimte voor meer. “Als Rinus geen pech heeft of geraakt wordt, kunnen we hoger eindigen. Het pakket is sterk en hij benut dat optimaal,” stelt hij. Manager Adrian Sussman deelt die mening en verwacht dat de contractverlenging binnenkort wordt afgerond.

Stabiliteit voor coureur én team

Een nieuw contract zou VeeKay stabiliteit geven na wisselvallige seizoenen en biedt Coyne Racing de kans om zich opnieuw in de subtop te nestelen. Sinds de succesvolle jaren met Sébastien Bourdais in 2018 heeft het team dat niveau niet meer gehaald. Met VeeKay in vorm lijkt die ambitie opnieuw haalbaar – en is een verlenging voor 2026 slechts een kwestie van tijd.

Beri

Posts: 6.633

Dat is mooi nieuws. Maar er zijn wat geruchten die sinds een paar dagen vlucht lijken te krijgen;
Er druppelen namelijk de volgende geruchten binnen van een grote schoonmaak bij Penske.
Newgarden -> McLaren
Power -> Rahal

Malukas -> Penske #12
Penske #2 is nog niet ingevuld. Maar er schijnt een ... [Lees verder]

  • 1
  • 20 aug 2025 - 19:23
