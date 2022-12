Red Bull-junior Lawson gaat deelnemen in Super Formula-kampioenschap 2023

Red Bull reserve- en juniorcoureur Liam Lawson zal in 2023 deelnemen aan het Super Formula kampioenschap in Japan. De Nieuw-Zeelander heeft aangekondigd dat hij zich bij Team Mugen zal voegen voor het aankomende seizoen. Lawson hoopt met zijn prestaties in het verre Oosten in de voetstappen van Pierre Gasly te kunnen volgen om via deze raceklasse uiteindelijk de Formule 1 te bereiken.

Red Bull-junior Liam Lawson heeft de keuze gemaakt om een andere weg richting de koningsklasse van de motorsport te bewandelen. Lawson finishte als derde in het F2-seizoen van 2022 met vier raceoverwinningen op zijn naam. De Nieuw-Zeelander staat al enige tijd in de schijnwerpers als een potentieel nieuwe kandidaat om in te stappen bij het team van AlphaTauri, het kleinere zusje van Red Bull. De stoeltjes zijn voor nu echter nog bezet gehouden waardoor Lawson eieren voor zijn geld kiest om ervaring op te doen in de Japanse Super Formula Series terwijl hij – hopelijk voor hem – indruk kan maken op de top van Red Bull.

Met zijn overstap vanuit de Formule 2 richting de prestigieuze Aziatische raceklasse hoopt dat Lawson in de voetsporen kan treden van Pierre Gasly. De Fransman, die vanaf volgend seizoen zal debuteren bij het Formule 1-team van Alpine, verloor in 2017 het kampioenschapsgevecht van de Super Formula met een halve punt verschil op Hiroaki Ishiura. Gasly presteerde sterk in Japan, waardoor de coureur nog datzelfde jaar tijdens de Grand Prix van Maleisië werd opgeroepen om Daniil Kvyat in de Toro Rosso te vervangen. Dit zou nog maar het begin zijn van Gasly's F1-carrière.

Vanaf 2023 zal Lawson Team Mugen in het Super Formula-kampioenschap representeren.