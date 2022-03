De Formule 1 had deze week vrij, maar de Formule 2 was de afgelopen dagen alvast begonnen op het Bahrein International Circuit. De V6 3.4 liter single turbo charged Mecachrome schalde volop door de woestijn. De koningsklasse arriveert aankomende week in Sakhir, maar het lawaai zal beduidend minder zijn dan de krachtbronnen van het ' kleinere broertje'.

I like to move it, move it 💃



I like to move it, move it 🕺#F2 #F2Testing pic.twitter.com/HDwof5Owta — Formula 2 (@Formula2) March 5, 2022

Op de inschrijvingslijst voor dit seizoen staan 22 coureurs, waaronder Richard Verschoor voor Trident. De andere Nederlander Bent Viscaal kon geen stoeltje bemachtigen voor 2022. De snelste tijd van de week kwam op naam van Red Bull-junior Liam Lawson met een 1.41.623 in zijn Carlin-bolide. De openingsrace in Bahrein is op hetzelfde moment als de Formule 1 en begint op 18 maart.



Het Formule 2-kampioenschap bestaat uit dertien ontmoetingen, inclusief Zandvoort, met een sprintrace en een hoofdrace. Voor de hoofdrace kunnen de talenten de meeste punten scoren en de verdeling punten is op dezelfde manier als in de Formule 1.

De punten voor pole position en snelste ronde zijn aangepast; pole geeft nu 2 punten (was eerst 4) en 1 voor de snelste ronde in elke race, mits coureur in top tien eindigt. De punten voor de sprintrace zijn ook gewijzigd: 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 en 1. (Vorig jaar was dat nog: 15-12-10-8-6-4-2-1)