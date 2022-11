Verschoor op poleposition in sprintrace

Richard Verschoor start in het laatste F2-weekend vooraan bij de sprintrace op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Door een tiende tijd in de kwalificatie mag de Trident-coureur vanaf pole beginnen dankzij de omgekeerde startgrid van de gehele top tien.

Toch had de Nederlander gehoopt op een betere kwalificatie in de strijd om poleposition voor zondag. "Eerlijk gezegd ben ik uiteindelijk niet zo tevreden omdat het zo dicht bij P1 was”, gaf hij toe. "Op de eerste set moest ik er weer een beetje aan wennen omdat ik meer dan een maand niet gereden had, je kunt zien dat het niet ideaal is."

"Na twee of drie ronden zit je min of meer op tempo, maar dan is het nog nooit zo makkelijk om op de zachte banden te gaan. Desalniettemin vond ik de tweede set best goed. Ik maakte nogal een grote fout bij de chicane; Ik heb de achterkant helemaal op slot gedaan. Het is jammer, want alle tijden waren zo krap, maar het potentieel was er."

DAMS pakt 1-2

De Japanner Ayumu Iwasa reed naar zijn tweede pole position van het seizoen. Zijn teamgenoot Roy Nissany stond slechts op 0,036 seconden achterstand op zijn teamgenoot waardoor de renstal DAMS de eerste startrij claimde. Voor Nissany is het zijn eerste startrij bij de hoofdrace, voor Théo Pourchaire op de derde plaats.

Strijd om teamkampioenschap

De rijderstitel is al vergeven aan Felipe Drugovich voor het Nederlandse MP Motorsport. Maar bij het teamkampioenschap is de renstal uit Westmaas nog vol in gevecht met het Franse ART Grand Prix. Beide formaties hebben 281 punten.

Programma

De sprintrace met Verschoor op pole begint om 13.20 uur Nederlandse tijd. De hoofdrace op zondag is om 11.00 uur Nederlandse tijd. De wedstrijden zijn te volgen via ViaPlay of F1TV.