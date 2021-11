Piastri had geen hoop meer op F1-zitje in 2022

Oscar Piastri is op weg naar de F2-titel. Het grote Australische talent heeft een voorsprong van 36 punten op Guanyu Zhou met het slotweekend in Abu Dhabi nog voor de boeg. Of Piastri wel of niet de titel pakt, een F1-zitje levert het niet meer op. Ironisch genoeg ging Zhou met het laatste stoeltje bij Alfa Romeo er vandoor.

Piastri, die wordt begeleidt door voormalig F1-coureur Mark Webber, had al weinig hoop op een vervolgstap in de koningsklasse. Tussen de F2-coureur en het Italiaanse team is er nooit direct contact geweest.

"Ik weet niet of mijn management dat deed of niet, om eerlijk te zijn," zei Piastri. “Persoonlijk heb ik met niemand bij Alfa gesproken. "Ik wist vanaf het begin dat het een buitenkans was, dus ja, ik had er nooit echt vertrouwen in dat dat zou gebeuren."

Als Piastri F2-kampioen wordt, mag hij niet in de klasse blijven en moet dan op zoek naar een andere klasse.