Piastri grijpt titel, Daruvala wint sprintrace

Oscar Piastri heeft zonder al te veel moeite de F2-titel veilig gesteld. Op het vernieuwde Yas Marina Circuit in Abu Dhabi werd de PREMA-coureur derde en dat was ruim voldoende om het kampioenschap op te eisen. Daarmee volgt de Australiër Mick Schumacher als kampioen in deze opstapklasse. De wedstrijd werd gewonnen door Jehan Daruvala, gevolgd door Felipe Drugovitch.

Piastri, die uitkomt in het junior programma van Alpine, hoopte met zijn aanstaande kampioenschap in 2022 een stoeltje te bemachtigen in de F1, maar zal volgend seizoen genoegen moeten nemen met simulatie-en testwerk voor de Franse renstal.

De titel verdedigen in de F2 is ook geen optie. In de reglementen staat voorgeschreven dat de kampioen niet opnieuw in de Formule 2 mag uitkomen. Bij een tweede plaats of lager in de stand staat er geen limiet op het aantal deelnames.

In de sprintrace hadden de Nederlanders geen hoofdrol. Bent Viscaal werd dertiende en Richard Verschoor viel uit.

Na de F1-kwalificatie volgt de tweede sprintrace en zondagochtend is de hoofdrace en laatste wedstrijd van dit seizoen.